Disney Plus: Diese Filme und Serien erwarten euch offenbar

Am 11. April um 23 Uhr unserer Zeit beginnt die Enthüllung von Disney Plus. Ausgewählte Journalisten und Investoren erfahren vor Ort, was Disneys Konkurrent zu Netflix, Amazon Prime und Co. auszeichnen soll. Vor der Präsentation geben wir euch einen Überblick darüber, was bereits über das Programm-Angebot bekannt ist.

Trotz der Fox-Übernahme und der anstehenden Premiere von "Avengers: Endgame" hat Disney Plus für den Entertainment-Riesen 2019 höchste Priorität. Für seinen Ende des Jahres startenden Video-Streaming-Dienst arbeitet der Konzern an diverse neuen Filmen und Serien – so viel ist bereits bekannt.

Neuauflagen beliebter Klassiker

Disney ist in erster Linie für Kinofilme bekannt, produziert aber seit Langem auch direkt für das Fernsehen. In Zukunft werden die Studios des Konzerns auch Filme direkt für die Streaming-Plattform machen, berichtet The Verge. Einer davon sei eine Realverfilmung von "Susi und Strolch", dem 1955 erschienen Trickfilm, der von zwei verliebten Hunden handelt.

Die Hauptrollen seien mit Justin Theroux (bekannt aus "Star Wars: Die letzten Jedi") und Tessa Thompson (bekannt aus "Thor: Tag der Entscheidung" und "Westworld") besetzt. Weitere Realverfilmungen seien für "Die Hexe und der Zauberer" sowie "Peter Pan" geplant. Aber auch Spielfilme sollen eine Neuauflage erhalten. Kandidaten dafür seien "Noch drei Männer, noch ein Baby", "Vater der Braut", "Ein Zwilling kommt selten allein", "Sister Act 3" und "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft".

Filme für die ganze Familie

Darüber hinaus dürfen zukünftige Nutzer von Disney Plus sich auch auf komplett neue Spielfilme freuen: "Magic Camp" richtet sich an Familien und handelt von einem fiktiven Ferienlager für Nachwuchszauberer. "Togo" wiederum erzählt die Geschichte eines heldenhaften Schlittenhundes. Auf Disney Plus sollen ebenfalls der Weihnachtsfilm "Noelle" sowie diverse Roman-Verfilmungen laufen, zu denen "Stargirl", "Flora & Ulysses" und "29 Dates" zählen.

"Star Wars"- und Marvel-Serien

Serien haben für Video-Streaming-Dienste üblicherweise eine größere Bedeutung als Filme. In dieser Hinsicht scheint Disney Plus gut aufgestellt: Eine mit Spannung erwartete Produktion ist etwa die prominent besetzte "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mit Pedro Pascal (bekannt aus "Game of Thrones). Dabei handelt es sich nicht um die einzige Serie, die auf der Filmreihe basiert. Unter anderem hat Disney auch ein Spin-off zu "Rogue One" und eine neue Staffel von "The Clone Wars" angekündigt.

Auch seine Marvel-Lizenz will Disney ausgiebig für die Video-Streaming-Plattform nutzen. So plane Marvel eine Was-wäre-wenn-Zeichentrickserie, die beispielsweise folgende Frage beantworten soll: Was wäre, wenn Loki Thors Hammer gefunden hätte? Außerdem erwartet uns wohl eine Serie um Thors Halbbruder Loki. Auch diverse Marvel-Helden sollen eigene Serien erhalten:

Vision und Scarlet Witch

Falcon und Winter Soldier

Hawkeye

Die Marvel-Serien auf Netflix wurden vor einiger Zeit allesamt abgesetzt. Ob diese eine Zukunft auf Disney Plus haben, ist bislang unklar. The Verge zufolge gebe es aber Anzeichen dafür, dass die Charaktere in der ein oder anderen Form zurückkommen – nicht zwangsläufig jedoch in einer eigenen Serie.

Findet Superheldin Jessica Jones ein neues Zuhause? (© 2017 Netflix)

Wettbewerb der Giganten

Disney Plus steigt in eine hart umkämpfte Branche ein. Mit Netflix und Amazon (Prime Video) teilen sich aktuell zwei Schwergewichte den Markt. Bis Disney Plus Ende 2019 an den Start geht, wird zudem ein weiterer Riese das Feld betreten haben: Ab Herbst haben Nutzer mit Apple TV Plus eine zusätzliche Option.

Der Video-Streaming-Dienst von Apple wird nicht nur eigene Inhalte bieten, sondern auch Zugriff auf Plattformen wie Hulu und Amazon Prime Video – vorausgesetzt, ihr habt diese Dienste abonnierte. Der Abruf der Inhalte wird über die Set-Top-Boxen Apple TV (4K und HD) und Amazon Fire TV, iOS-Geräte und Computer sowie über ausgewählte Smart-TVs möglich sein. Eine Kooperation mit Disney Plus ist wohl eher unwahrscheinlich, offiziell gibt es hierzu allerdings noch keine Angaben.