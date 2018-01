Displays zum Aufrollen: So stellt sich Samsung das Tablet der Zukunft vor

Macht Samsung das Rennen? In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Konzepte, Patentzeichnungen und auch Prototypen von Tablets und Smartphones mit flexiblen Displays gesehen. Passend zu den nahenden Starts der Technologiemessen CES und SID Display Week, die uns einen Blick auf den aktuellen Stand der Entwicklung gewähren könnten, ist nun ein neues Patent zu Tablets mit aufrollbaren Displays aufgetaucht.

Das Dokument stammt von Samsung und beschreibt zwei verschiedene Ansätze für den Aufbau von Tablets mit aufrollbaren Displays, wie LetsGoDigital berichtet. Beide Modelle ähneln vom Prinzip her einer altertümlichen Schriftrolle, bei der das Papier an einem Stab befestigt ist und für den Transport um diesen gewickelt werden kann. Im Fall der Tablets soll offenbar die eigentliche Technik im Innern eines stabförmigen Gehäuses untergebracht sein, während das Display um dieses gewickelt oder in diesem Gehäuse aufgerollt wird.

Marktreife noch Jahre entfernt?

Einfacher in der Herstellung könnte womöglich die Variante mit einem Display aus mehreren streifenförmigen Teilstücken sein, die mithilfe von Magneten um das Gehäuse gefaltet werden. Wie auch beim zweiten Modell soll sich zudem ein Fingerabdrucksensor zum Entsperren des Tablets am Ende des Stabgehäuses befinden.

Die zweite Tablet-Variante mit aufrollbarem Display soll der Zeichnung nach zu urteilen ein rundes Stabgehäuse besitzen, welches das Display wie eine Leinwand einzieht und im Innern aufrollt. Hier wäre der Bildschirm im eingerollten Zustand zwar sicherer untergebracht, doch fehlt dafür ein stabilisierender Hintergrund, wenn ihr das Display wieder aus dem Gehäuse hervorzieht.

Wir dürfen gespannt sein, ob Samsung in 2018 vielleicht auch schon einen neuen und funktionierenden Prototyp eines solchen Tablets mit aufrollbarem Display vorführen wird. Die CES in Las Vegas vom 9. bis zum 12. Januar bietet die erste Gelegenheit für eine solche Präsentation, die SID Display Week findet in der zweiten Maihälfte statt.