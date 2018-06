Doch nicht so randlos? Fotos sollen Lenovo Z5 mit Notch zeigen

Bislang haben wir schon einige Dinge über das Lenovo Z5 gehört. Zunächst hat eine Skizze angedeutet, dass die Vorderseite des Gerätes nahezu komplett mit dem Display ausgefüllt wird. Zudem soll es einen für Smartphones extrem großen internen Speicher besitzen. Hat der Hersteller sich zumindest beim Display zu weit aus dem Fenster gelehnt? Nun ist ein Foto aufgetaucht, auf dem das Z5 zu sehen sein soll. Das gezeigte Design entspricht aber den meisten anderen Top-Modellen aus 2018.

Gleich zwei Bilder sind über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo aufgetaucht, die das Lenovo Z5 zeigen sollen. Ihr findet die Abbildungen in den Tweets am Ende des Artikels. Besonders das Foto von der Vorderseite zeigt einen altbekannten Anblick. Das gezeigte Smartphone besitzt einen etwas breiteren Rand unterhalb des Displays und hat eine Notch. Ist der Screen des Z5 also doch nicht nahezu randlos? Das komplette Design sieht dem LG G7 ThinQ sogar zum Verwechseln ähnlich – allerdings hat das G7 einen etwas anderen Notch-Aufbau und einen breiteren Rand an der Oberseite.

Keine optischen Besonderheiten?

Auf dem zweiten Foto sehen wir eine Rückseite, die wir in der Art 2018 schon häufiger gesehen haben. Erkennbar ist eine vertikale Dualkamera oben links, darunter ein LED-Blitz. In der Mitte befindet sich ein Fingerabdrucksensor. Außerdem sehen wir einen Lenovo-Schriftzug. Zumindest optisch können wir auf den zwei Bildern also nichts von den vier technologischen Durchbrüchen und 18 patentierten Technologien erkennen, die laut Lenovo zum Einsatz kamen.

Bevor ihr jetzt schon enttäuscht seid: Noch ist aber gar nicht klar, ob wir auf den Aufnahmen wirklich das Lenovo Z5 sehen. Womöglich gehört die abgebildete Vorderseite doch zu einem anderen Smartphone. Es ist auch nicht auszuschließen, dass hier ein Bildbearbeitungsprogramm am Werk war. Ob Notch oder nicht, erfahren wir in Kürze: Am 5. Juni wird das Z5 offiziell enthüllt.