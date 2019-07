"Doom" für Android, iOS und Switch erschienen – und das Internet lacht

Kennt ihr noch das Spiel "Doom" aus dem Jahr 1993? Der Titel gilt quasi als Mutter aller Ego-Shooter. Nun ist der Klassiker zu seinem 25. Geburtstag für Android, iOS und Nintendo Switch erschienen. Ihr könnt das Game also ab sofort unterwegs zocken. Doch es gibt eine Neuerung, von der viele Nutzer stark genervt sind. Andere nehmen es wiederum mit Humor.

Im Google Play Store, dem App Store von Apple und dem Nintendo eStore könnt ihr "Doom" und "Doom 2" ab sofort kaufen. Ihr erhaltet nicht nur die Original-Spiele, sondern einige Boni wie zusätzliche Level. Doch bevor ihr euch ins Gefecht mit den Dämonen begeben könnt, erwartet euch ein recht ungewöhnlicher Hinwies im Retro-Titel: Ihr müsst euch mit eurem Bethesda-Account einloggen, bevor ihr eine (Offline-)Partie starten könnt.

Netz macht sich über Login-Aufforderung lustig

Viele Nutzer sind darüber verärgert, dass sie sich offenbar mit dem Internet verbinden müssen, um den Klassiker im Solo-Modus spielen zu können. An der ganzen Sache ist zudem kurios, dass der Account-Hinweis im klassischen Stil von "Doom" gehalten ist, dennoch aber nicht wirklich zum 90er-Charme des Titels passt.

Und das hat einige Nutzer auf die Idee gebracht, die Login-Aufforderung kurzerhand in einigen anderen Klassik-Games einzubauen, wie Kotaku entdeckt hat. Das Ergebnis ist durchaus befremdlich und dürfte für einige Schmunzler sorgen. Und das nicht nur, wenn ihr die entsprechenden Originale damals in den 90er-Jahren selbst gezockt habt. Einige Tweets mit den Bildern findet ihr in diesem Artikel. Die meisten davon sind Reaktionen auf diesen Beitrag:

Läuft auf jedem Smartphone flüssig

"Doom" dürfte auf jedem Smartphone flüssig laufen. Egal, ob ihr ein Mittelklasse-Smartphone wie das Galaxy A50 besitzt oder auf Flaggschiffe wie Galaxy S10 und iPhone Xs setzt. Immerhin war es selbst Jahre vor der Veröffentlichung des ersten iPhones bereits möglich, das Spiel auf Handys mit Farbdisplay problemlos zum Laufen zu bringen. Ihr benötigt aber wohl mindestens Android 8.0 Oreo oder iOS 11, um die neue Version von "Doom" auf eurem Smartphone zu starten.

Die Neuveröffentlichung besitzt ganz klassisch ein Seitenverhältnis von 4:3. Auf eurem Smartphone seht ihr demnach breite Balken links und rechts. Das ist aber kein Problem, da eure Daumen, die ihr zur Steuerung benötigt, so nicht das Spielgeschehen verdecken. Controller unterstützt die Mobile-Version offenbar noch nicht. Das könnte sich aber noch ändern.

Der Login-Hinweis soll übrigens nur beim ersten Start erscheinen. Sobald ihr der Aufforderung nachkommt, erscheint der Hinweis nicht erneut. Zudem taucht dieser auf der Switch gar nicht erst auf, sobald sich die Konsole im Offline-Modus befindet. Im Google Play Store und App Store von Apple zahlt ihr für "Doom" und "Doom 2" jeweils 5,49 Euro. Besitzer einer Nintendo Switch zahlen für die Titel lediglich 4,99 Euro. Zusätzlich ist "Doom 3" ab sofort auf der mobilen Konsole verfügbar – für 9,99 Euro.