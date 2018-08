DSLR statt Nova 3: Huawei schummelt in Werbespot

Das Huawei Nova 3 macht Fotos wie eine Spiegelreflexkamera. Das könnte man zumindest meinen, wenn man sich den Werbespot anschaut, den wir über diesem Artikel für euch eingebunden haben. Doch Huawei hat offenbar getrickst.

Der für den ägyptischen Markt bestimmte Clip bewirbt das Huawei Nova 3 und das hierzulande als P Smart Plus erhältliche Nova 3i: Ein junges Paar lässt es sich gutgehen und nimmt reihenweise Selfies mit dem Huawei Nova 3(i) auf. Obwohl es so scheint, stammen die in dem Video eingeblendeten Selbstporträts allerdings nicht von einem der beiden genannten Smartphones, berichtet Android Police.

Auch andere Hersteller tricksen

Unfreiwillig verraten hat die Schummelei Sarah Elshamy: Die Schauspielerin aus dem Werbespot soll über ihren Instagram-Account ein mittlerweile gelöschtes Foto von den Dreharbeiten veröffentlicht haben. In dem Tweet unter diesem Artikel findet ihr einen Screenshot davon: Wie darauf zu sehen ist, hält ihr fiktiver Freund das Huawei Nova 3(i) gar nicht in der Hand.

Das war aber wohl auch gar nicht nötig. Denn das Bild hat anscheinend nicht er, sondern ein Fotograf mit einer professionellen Spiegelreflexkamera geknipst. Es ist angeblich nicht das erste Mal, dass Huawei etwas nachhilft, um seine Smartphones ins rechte Licht zu rücken: In Marketingbildern zum P8 soll das Unternehmen die Display-Ränder mit Photoshop verschmälert haben.

Aber auch andere Hersteller schrecken vor solchen Tricks nicht zurück: Unter diesem Artikel seht ihr etwa einen Tweet von Samsung, der die Frontamera des Galaxy A8 (2018) anpreisen soll. Doch auch in diesem Fall stammt das Selfie wohl nicht von dem Smartphone. Laut Gadgets360 soll Samsung stattdessen einfach ein Foto von einer Bildagentur verwendet haben.