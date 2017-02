Dual-Kamera des LG G6 löst mit zwei mal 13 Megapixel auf

Das LG G6 wird in knapp einer Woche am 26. Februar 2017 im Rahmen des MWC offiziell enthüllt. Im Vorfeld verrät der südkoreanische Hersteller allerdings immer mehr Details zum kommenden Vorzeigemodell. Demnach wurden jetzt einige Informationen zur verbauten Dual-Kamera veröffentlicht.

Auf seinem Unternehmens-Blog hat LG verraten, dass beide Linsen der Dual-Kamera jeweils mit 13 MP auflösen. Wie auch schon das LG V20 soll das Vorzeigemodell dabei bei beiden Kameras auf Weitwinkelobjektive setzen: Das LG G6 besitzt demnach für Aufnahmen mit der Hauptkamera einen weiten Winkel von 125 Grad, während die Frontkamera einen Sichtbereich von immerhin 100 Grad abdeckt.

360-Grad-Panorama

Dem Blog-Eintrag zufolge soll das LG G6 auch über mehrere besondere Modi für Fotos und Videos verfügen. An Bord sei beispielsweise ein Panorama-Modus, der Aufnahmen in 360 Grad ermöglicht. Laut Android Authority soll es aber auch ein Feature zum Umwandeln von Fotos und Videos in GIFs geben. Zudem statte der Hersteller sein Vorzeigemodell mit mehreren Selfie-Filtern und Aufnahme-Voreinstellungen für verschiedene Zwecke aus. Über das Feature "Guide Shot" soll das 18:9-Display gleichzeitig ein bereits gemachtes Foto als Referenz anzeigen, während ein neues Bild geknipst werden kann.

Schon vor einigen Tagen hat LG ein Video veröffentlicht, das sich den Stärken eines Weitwinkelobjektivs widmet. In mehreren Interviews geben Nutzer preis, welche Vorteile der große Winkel bei Fotos und Videos bietet. Gelobt wird beispielsweise, dass "alles auf ein Bild" passt. Wie sich die Dual-Kamera des LG G6 letztendlich im Vergleich zu denen anderer Vorzeigemodelle schlagen wird, muss sich erst noch zeigen: Noch sind keine Bilder an die Öffentlichkeit gedrungen, die mit dem Top-Smartphone geknipst wurden.