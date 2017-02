Dual-Kamera-Smartphones von LeEco mit randlosem Display aufgetaucht

So sieht die goldene Version des unbekannten LeEco-Smartphones aus

Neue Smartphones von LeEco in Arbeit: Gleich zwei neue Geräte des Herstellers sind in der Datenbank der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA aufgetaucht. Die unbekannten Smartphones verfügen den Bildern zufolge über eine Dual-Kamera.

Ein weiteres Merkmal der LeEco-Smartphones ist das Display, das an den Seiten ohne Ränder auszukommen scheint. Der Bildschirm misst in der Diagonale 5,5 Zoll und löst dem Eintrag zufolge mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf. Laut GizChina handelt es sich bei den Geräten, die unter den Codenamen "LEX656" und "LEX659" geführt werden, um zwei Ausführungen des gleichen Modells. Beide Smartphones haben mit 152,4 mm Länge, 75,1 mm Breite und 7,5 mm Tiefe die gleichen Maße und mit 168 Gramm auch das gleiche Gewicht.

In diesem Artikel O2 Free M inkl. 6 Monate Sky Ticket

Zehnkern-Chip und 4 GB RAM

GizChina zufolge könnten sich das goldene und das roségoldene Modell des LeEco-Smartphones aber in Bezug auf die verbaute Technologie unterscheiden. Sollte dies der Fall sein, ist das LEX659 vermutlich die höherklassige Ausführung – mit 4 GB RAM, 32 GB internem Speicherplatz und einem Chipsatz, dessen zehn Kerne jeweils mit 2,3 GHz getaktet sind.

Den Bildern bei TENAA zufolge verfügen beide Versionen des LeEco-Smartphones über eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Darunter ist mutmaßlich ein Fingerabdrucksensor untergebracht. Wann und auf welchen Märkten der Release erfolgen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch einen Preis gibt es bisher nicht.