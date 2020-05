Zoom, Bokeh und Co: DxO kürt die besten Kamera-Smartphones in jedem Bereich

Ihr seid Hobby-Fotografen und wollt das Smartphone mit der aktuell besten Kamera? Dann führt kein Weg am Huawei P40 Pro vorbei – zumindest, wenn es nach den DxOMark-Experten geht. Doch auch die Konkurrenz hat einiges zu bieten, allen voran Samsung und Xiaomi.

Das Team von DxO hat die besten Smartphone-Kameras für einzelne Anwendungsszenarien gekürt. In insgesamt sechs verschiedenen Kategorien wurde jeweils das beste Smartphone ermittelt. In gleich vier Kategorien konnte sich das Huawei P40 Pro an die Spitze setzen: Foto, Video, Nachtfotos und Zoom. Die anderen beiden Kategorien gingen an Samsung: Das Galaxy S20 Ultra eignet sich demnach am besten für Weitwinkel-Aufnahmen, das Galaxy Note 10+ am besten für Porträtfotos (Bokeh).

Xiaomi Mi 10 Pro und Honor V30 Pro

Neben den Spitzenreitern eignen sich auch zahlreiche andere Smartphone-Kameras für einige Kategorien hervorragend. Im Standard-Modus und für Nachtfotos etwa heben die Experten neben dem Huawei 40 Pro das Honor 30 Pro Plus hervor; und auch das Huawei Mate 30 Pro 5G soll hervorragende "normale" Fotos aufnehmen können.

Für Weitwinkel-Aufnahmen empfehlen die Experten auch das Galaxy S20+, das Galaxy Note 10+ und das Huawei P40 Pro. Gut zoomen und Videos aufnehmen könnt ihr auch mit dem Xiaomi Mi 10 Pro; und der Porträtmodus des Honor V30 Pro reiche nahe an den des Galaxy Note 10+ heran. Wie die anderen genannten Smartphones hat das Honor-Gerät generell bereits für Aufsehen gesorgt, was die Kamera betrifft.

Wo sind die iPhones?

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, helfen euch vielleicht Foto-Beispiele des Huawei P40 Pro weiter. Letztlich solltet ihr Kameras aber im besten Fall vor dem Kauf ausprobieren, wenn euch viel an der Qualität liegt. Denn letztlich ist es auch immer eine Frage des Geschmacks, welche Fotos gut aussehen und welche nicht. So hat zum Beispiel auch das Xiaomi Mi 10 Pro bereits bewiesen, dass es gute Nachtaufnahmen machen kann.

Vielleicht fragt ihr euch, warum es kein iPhone-Modell in die DxOMark-Empfehlungen geschafft hat. Ohne Frage könnt ihr schließlich auch mit dem iPhone 11 Pro sehr gute Fotos bei Nacht machen. Die genannten Geräte sind in einzelnen Bereichen jedoch einfach noch ein Stück besser. Aber: Apples Premium-Geräte für 2020 sind auch noch gar nicht auf dem Markt, sondern lassen noch bis Herbst auf sich warten.