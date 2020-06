Tretroller wie Trittbrett Kalle sollen in der Nutzung möglichst sicher sein

Wie können E-Scooter besser in den Verkehr integriert werden? Die leichten und wendigen Gefährte haben in den letzten Jahren viele Innenstädte erobert. Doch mit der Zahl der Roller stieg leider auch die Zahl der Unfälle, an denen sie beteiligt sind. Das soll sich nun ändern.

Zwei Institutionen fordern, dass es mehr Regeln für E-Scooter geben soll: der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und die Prüfgesellschaft Dekra, berichtet Heise. Geht es nach den Experten, soll vor allem die Leistung der Roller gedrosselt werden. Damit die oftmals jungen Fahrerinnen und Fahrer nicht in Versuchung geraten, soll zumindest bei Leihrollern die Höchstgeschwindigkeit automatisch begrenzt werden. Praktisch bedeutet dies: Die E-Scooter sollen höchstens 10 bis 15 km/h schnell sein.

Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h gefordert

Dies gilt nach Wünschen der Dekra und des Verkehrssicherheitsrates zumindest bei Leihrollern bis zur dritten Fahrt, also vor allem für Anfänger. Auch bei schlechtem Wetter, nachts oder am Wochenende könnte die automatische Drosselung eingesetzt werden. Bislang dürfen die Fahrzeuge eine Geschwindigkeit zwischen 6 und 20 km/h erreichen.

Die beiden Institutionen fordern zudem noch weitere Vorschriften, um die Zahl der Unfälle in Zukunft zu minimieren. Dazu gehört etwa auch, die Roller mit Blinkern auszustatten, um Unfälle beim Abbiegen zu vermeiden. Auch Leuchtstreifen könnten die Sichtbarkeit erhöhen. Insgesamt sollten für E-Scooter die gleichen Regeln gelten wie für Fahrradfahrer.

Mindestalter: 15 Jahre?

Ein weiterer Vorschlag zur Erhöhung der Sicherheit: Das Mindestalter für die Nutzung sollte auf 15 Jahre angehoben werden, das derzeit bei 14 Jahren liegt. Auch eine Prüfung sei denkbar, die Voraussetzung für die Nutzung von E-Scootern wäre. Wichtig sei zudem, dass es einheitliche Regeln und auch Strafen gebe, zum Beispiel in Form von Bußgeldern.

