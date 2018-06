E3 2018: Die Highlights der Microsoft-Präsentation im Video

Microsoft hat sich in diesem Jahr wahrlich nicht lumpen lassen und sich sichtlich Mühe gegeben viele neue Titel zu zeigen. Hut ab! Die spannendsten und besten neuen Spiele, die auf der Pressekonferenz der Redmonder zu sehen waren, haben wir hier für euch im Überblick.

Nicht nur die Spiele, die auf der Microsoft-Präsentation für mehrere Systeme angekündigt wurden, auch einige der nur für die Xbox One (X) und den Win 10-PC bald erhältlichen Titel sorgten für hochgezogene Augen und ein breites Grinsen vor dem Bildschirm. Hier haben wir die spannendsten neuen Titel, die auf dem Event zu sehen waren. Natürlich samt den dazugehörigen neuen Videos:

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

1. Halo Infinite (Xbox One, PC)

Der Masterchief macht im neuen Ego-Shooter wohl eine deutlich größere Spielwelt sicher und der erste Trailer sieht stellenweise schon ganz nett aus. Schon allein, dass der Held im schillernd grünen Metallanzug am Start ist, sorgt für Begeisterung.

2. Sekiro (PC, PS4, Xbox One)

Nun denn, ist der markige Spruch "Shadows Die Twice" nicht etwa der schriftliche Auftakt zum neuen Spiel der Bloodborne-Serie, hier geht es eher um Ninja-Action im Stil von "Nioh" und "Ninja Gaiden. Der Trailer ist okay, das hier gezeigte Wiederbelebungs-Feature wirft allerdings noch Fragen auf.

3. Fallout 76 (PC, PS4, Xbox One)

Der neue Trailer zu Fallout rückt nicht das etwaig geplante Bau-Feature sondern die riesige Spielwelt samt neuer Gegner in den Vordergrund. Dieses kleine Filmchen vermittelt euch schon einen besseren Eindruck von der neuen Reise ins Fallout-Universum.

4. Metro Exodus (PC, PS4, Xbox One)

Der neue Metro-Trailer ist nochmal deutlich eindrucksvoller als das Material aus dem letzten Jahr. Wie es scheint erwartet euch hier ein Ego-Shooter der neben der Bombast-Optik auch mit einer vielschichtigen Story und vielen Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung der Spielfigur punktet. Auch der Erscheinungstermin ist bekannt: Am 22.02.19 kann es losgehen.

5. Forza Horizon 4 (PC, Xbox One)

Microsoft kauft die Entwickler als neues First-Party-Studio und die Jungs liefern gleich mal eines wohl der besten Rennspiele der kommenden Zeit ab. In Forza Horizon 4 – das euch in die weitläufige Spielumgebung von Großbritannien schickt – gibt es sogar erstmals wechselnde Jahreszeiten, die für alle Spieler gelten und für völlig neuen Bedingungen auf der Piste sorgen. Sieht sehr gut aus!

6. PUBG – War Mode (PC, Xbox One)

Neue Spielmodi auf der Xbox One (X) sorgen für neues Futter und eine neue Elemente in der Spielumgebung sollen zusätzliche Würze in den beliebten Battle Royale bringen. Im Trailer sind schon einige neue Details zu sehen, das Update soll noch im Winter kommen.

7. The Division 2 (PC, PS4, Xbox One)

Die Wollmützen bleiben im Schrank, den "The Division 2" entführt euch in das hochsommerliche Washington D.C. Im neuen Trailer ist eine Mini-Mission samt neuer Feinde und Waffen zu sehen. Wer kann dazu schon "nein" sagen?

8. Dying Light 2 (PC, PS4, Xbox One)

Das Parkour-Ego-Shooter-Zombie-Ballergame geht in die nächste Runde und hat neben nochmals deutlich besserer Optik auch weitere neue und recht interessante Features im Gepäck. Nur vom Koop-Modus ist in diesem Video noch nicht zu sehen – oder gibt es ihn diesmal gar nicht?

9. Gears of War 5 (PC, Xbox One)

Neben einem brandneuen Teil, der im Video einen deutlichen besseren Eindruck als der vierte Ableger macht, gibt es mit "Gears Pop" auch ein neues Spiel mit den Funk-O-Pop-Figuren und Strategen freuen sich über das Echtzeit-Strategiespiel "Gears Tactics", das ziemlich am "XCOM" und Konsorten erinnert, nur eben mit ekligen Locust-Gegnern.

10. Cyperpunk 2077 (PC, PS4, Xbox One)

Das dickste Ding kam natürlich zum Schluss der zweistündigen Konferenz und alle durften brav ihre Kinnladen aufheben: Die Witcher-Macher sind zurück mit "Cyberpunk 2077" und der erste echte Trailer seit Ewigkeiten ist wirklich ein absoluter Leckerbissen. RPG-Action-Fans kommen hier sicher mehr als auf ihre Kosten. Nur einen Erscheinungstermin gibt es bis jetzt noch nicht.

Das hat doch schon mal ganz gut reingehauen, bleibt zu hoffen, dass auch Bethesda ordentlich auf die Tube drückt. Was Ubisoft zeigt, erfahrt ihr hier morgen ab ca. 23:00 auf CURVED und unsere Coverage zur Sony-Konferenz gibt es direkt am Dienstagmorgen.