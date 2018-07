E3 2018: Diese Spiele haben eine Auszeichnung erhalten

Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles gab es zwar wenige wirkliche Überraschungen, dennoch flimmerte der ein oder andere Grund zum Staunen über die Bildschirme. Nun wurde in verschiedenen die Spiele ausgezeichnet, die in ihrer Kategorie für das meiste Aufsehen gesorgt haben.

Nach der E3 ist zwar vor der E3 aber auch in diesem Jahr haben sich die "Game Critics" ein paar Titel herausgesucht, die einer Auszeichnung würdig sind. Welche Spiele in welcher Kategorie sich über einen Preis freuen dürfen, verraten wir euch im Folgenden:

Diese Spiele wurden ausgezeichnet

Best of Show

Resident Evil 2 Remake (Capcom für PC, PS4, Xbox One)

Best Original Game

Dreams (Media Molecule für PS4)

Best Console Game

Marvel's Spider-Man (Insomniac für PS4)

Best VR/AR Game

Tetris Effect (Monstars Inc. für PSVR)

Best PC Game

Anthem (EA für PC, PS4, Xbox One)

Best Hardware

Xbox Adaptive Controller (Microsoft)

Best Action Game

Anthem (EA für PC, PS4, Xbox One)

Best Action-Adventure

Marvel's Spider-Man (Insomniac für PS4)

Best RPG

Kingdom Hearts 3 (Square Enix für PS4, Xbox One)

Best Fighting Game

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo für Switch)

Best Racing Game

Forza Horizon 4 (Microsoft Studios für PC, Xbox One)

Best Sports Game

FIFA 19 (EA für PC, PS4, Xbox One)

Best Strategy Game

Total War: Three Kingdoms (Sega für PC)

Best Family/Social Game

Overcooked 2 (Team 17 für PS4, Xbox One, Switch)

Best Online Multiplayer

Battlefield V (EA für PC, PS4, Xbox One)

Best Indie Game

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft für PC, Xbox One)

Best Ongoing Game

Fortnite (Epic für PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS)

Sonderauszeichnung für Grafik

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red für PC, PS4, Xbox One)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog für PS4)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch für PS4)

Sonderauszeichnung für Sound

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog für PS4)

Sonderauszeichnung für Innovation

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red für PC, PS4, Xbox One)

Das kann eigentlich alles so unterschrieben werden und zwei sehr vielversprechende Games wurde sogar gleich zweimal nominiert. Dass "Spider-Man" ein Kracher wird, versteht sich fast von selbst und die Doppel-Auszeichnung von "Anthem" macht – trotz Unkenrufen – ebenfalls noch mehr Lust auf das Online-Multiplayer-Spiel von Bioware und EA, das am 22. Ferbruar 2019 erscheint. Welche Spiele unsere Tops und Flops der E3 waren, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.