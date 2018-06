E3 2018: Sony zeigt viele neue Playstation 4-Spiele

Anders als die anderen Hersteller konzentriert sich der Marktführer in diesem Jahr nicht auf die Ankündigung neuer Spiele, vielmehr sollen bereits bekannte, sich in der Entwicklung befindliche Spiele erstmals mit viel Gameplay-Material vorgestellt werden. Ab geht die Post!

Die ersten Töne lassen auf "The Last of Us 2" tippen, aber was wird noch gezeigt? In den nächsten knapp zwei Stunden gibt es längere Schnipsel zu "Spider-Man", "Death Stranding" und "Ghost of Tsushima".

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 3 Monate

The Last of Us 2 (PS4)

Eine längere Sequenz zeigen die mittlerweile erwachsene Ellie, während es dann ans Eingemachte geht. In einem dichten Wald kämpft sich die Protagonistin durch ein feindiches Lager – oder besser, sie schleicht und dabei kommt die üppige Optik so richtig zum Tragen. Die neue Waffe, Pfeil und Bogen, ist dabei natürlich ungemein nützlich, allerdings kann Ellie auch im Nahkampf mächtig austeilen. Im Video erwarten euch rund 15 Minuten Gameplay. Zartbesaitete Naturen sollten allerdings tunlichst den Finger vom Play-Knopf lassen!

Ghost of Tsushima (PS4)

Schon die Optik des neuen Ninja-Schleich- und Schwertkampf-Spiel lässt eigentlich nur ungläubiges Staunen zu. Aber auch das Gameplay weiß schon jetzt wirklich zu überzeugen. Wenn Freunde zu Feinden werden und sich dann doch zusammenraufen müssen, um die eingefallenen Mongolen zu besiegen, ist Gänsehaut angesagt und ein schneller FInger vonnöten. Nur einen genauen Erscheinungstermin gibt es leider noch nicht.

Death Stranding (PS4)

Das erste Material direkt aus dem mysteriösen Titel, lässt den Zuschauer immer noch vollkommen planlos zurück. Dennoch ist kaum zu glauben, dass das gezeigte Material direkt von einer handelsüblichen Playstation 4 kommen soll. Natürlich gibt es für den neuen Titel mit einem recht hohen künstlerischen Anspruch noch keinen Termin.

Nioh 2 wurde mit einem zündenden Mini-Trailer ohne Erscheinugstermin angekündigt. Wahrscheinlich exklusiv für die PS4.

Spider-Man zeigt sich mit neuem Gameplay im Kampf gegen "Electro" und "Rhino". Sieht zwar klasse aus, allerdings sind solche Spoiler kurz vor dem nahenden Release am 07. September fast schon überflüssig.

Statt dem heißerwarteten "Bloodborne 2" versucht sich From Software an dem neuen PSVR-Spiel Deracine. Nun denn...

New Game +Modus kommt für God of War zu einem unbestimmten Zeitpunkt.

Neue, aber nicht wirklich bahnbrechende Spiele für PSVR werden gezeigt.

Das Remake von Resident Evil 2 sieht ebenfalls unfassbar gut aus. Der Trailer macht die Wartezeit schier unerträglich. Das Spiel erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 25. Januar 2019.

Remedy (Max Payne) zeigt Control.