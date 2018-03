Amazon spendiert Echo Spot neue Uhren-Designs

Seit Januar 2018 bietet Amazon den Echo Spot in Deutschland an. Wer bereits zugeschlagen hat, kann sich nun neue Watch Faces für den smarten Wecker/Lautsprecher sichern. Diese hat der Hersteller über ein Update ausgerollt, wie AFTVnews berichtet.

Demnach stehen euch nach der Aktualisierung insgesamt 23 neue Designs für die Zeitanzeige zur Auswahl: Neun davon zeigen die Uhrzeit wie ein Digitalwecker an, 14 davon erinnern an ein analoges Ziffernblatt. Zu Gesicht bekommt ihr die Watch Faces stets dann, wenn euer Echo Spot gerade keiner Aufgabe nachgeht und lediglich die Uhrzeit anzeigt.

Über 20 neue Watch Faces

In dem Tweet, den wir unter diesem Artikel für euch eingebunden haben, seht ihr das Theme "Alps" (Alpen), das seiner Bezeichnung entsprechend Berge im Hintergrund zeigt. Die anderen Designs im Digital-Look heißen "South Pacific", "High Contrast", "Canyon", "Street Lights", "Bokeh", "Beach Grass", "Flamingo" und "Peacock".

Die neuen "analogen" Ziffernblätter für den Echo Spot nennt Amazon "Antique", "Classic", Woodgrain", "Owl", "Iris", "Orbit", "Bold Teal", "Modern Fuchsia", "Tangerine", Onyx", "Copper" und "Blues". Außerdem soll das Update noch eine weitere Neuerung mit sich bringen: Nach der Installation könnt ihr offenbar auf eine 24-Stunden-Zeitanzeige umschalten.

Die neuen Skins sind natürlich nicht alles, was der Echo Spot an Features besitzt. Was der smarte Wecker sonst noch so zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test. Überzeugt haben uns vor allem die kompakte Bauform, der gute Klang und das kleine, aber nützliche und gut ablesbare Display.