Echo und Spotlight: iOS 11 bringt neue iMessage-Effekte mit

Apple beschert seinen Nutzern mit iOS 11 wieder eine Fülle an neuen Funktionen und Design-Änderungen. Auch iMessage wird in diesem Zuge weiter verbessert und erweitert. Unter anderem kommen mit "Echo" und "Spotlight" zwei neue Effekte hinzu, die Ihr auf Eure Nachrichten anwenden könnt.

Wählt Ihr den "Echo"-Effekt, wird der Bildschirm mit etlichen Ausfertigungen Eures Nachrichtentextes geflutet. Das sorgt zwar für Durcheinander, hebt aber Eure Mitteilung auch deutlich hervor. "Spotlight" hat zwar die gleiche Aufgabe, geht aber völlig anders an die Sache heran: Das Nachrichtenfenster wird abgedunkelt und ein Scheinwerferkegel auf Eure Nachricht gerichtet. Wer vergleichsweise eher zurückhaltend auf eine einzelne Nachricht aufmerksam machen möchte, sollte vielleicht eher zum Spotlight als zum chaotischen Echo-Effekt greifen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Noch mehr Verbesserungen

Apple hat sich für iMessage in iOS 11 aber natürlich nicht nur diese beiden neuen Effekte überlegt, welche neben der spielerischen Geheimtinte und zum Beispiel der Sprechblase zur Verfügung stehen werden. Tippt Ihr eine Nachricht, soll Siri Euch künftig zum Beispiel auch Wörter vorschlagen, welche von der KI in Nachrichtentexten erkannt wurden, die Ihr zuvor gelesen habt.

Nachrichten werden in Zukunft außerdem in der Cloud abgelegt und nicht mehr lokal auf Eurem iPhone gespeichert. So habt Ihr von verschiedenen Geräten aus Zugriff auf die Mitteilungen, außerdem spart Ihr Platz, den Ihr stattdessen für Apps, Musik und Co. nutzen könnt. Ein App-Drawer im Chat-Fenster lässt Euch zudem Apps innerhalb des Messengers öffnen und nutzen. Die neuen Funktionen werden mit dem Update auf iOS 11 verfügbar, das im Herbst 2017 erscheinen wird.