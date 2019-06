Gefährliche Einsteiger-Smartphones: Vorsicht vor diesen Handys

Wenig Geld ausgegeben, hohes Risiko bekommen: Offenbar sind einige besonders günstige Einsteiger-Smartphones ein Sicherheitsproblem für eure persönlichen Daten. Gleich vor mehreren Geräten warnt das zuständige Bundesamt derzeit. Es sei Schadsoftware vorinstalliert. Einzelfälle sind das offenbar nicht.

Derzeit warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor den Billig-Smartphones Dogee BL7000, M Horse Pure 1 und Keecoo P11. Diese Modelle sollen ab Werk Malware enthalten. Für letztgenanntes Handy soll allerdings bereits ein Update bereitstehen, das den Schädling entfernt. Das VKworld Mix Plus soll zwar ebenso einen Virus in sich tragen, doch dieser sei inaktiv.

Passendes Produkt Samsung Galaxy A20e

Trojaner macht Konto leer

Die Schadsoftware sei etwa dazu in der Lage, Daten von euch zu versenden. Zudem könne sie weitere schädliche Programme installieren. So könnten dann etwa Banking-Trojaner auf euer Smartphone gelangen, die eine finanzielle Gefahr für euch darstellen. Manuell sei es nicht möglich, die Schädlinge vom Betriebssystem der Einsteiger-Smartphones zu entfernen.

Zwar nennt das BSI nur wenige Smartphone-Modelle, doch das Problem selbst ist weitaus größer. Im März 2018 berichtet wir bereits über besonders günstige Einsteiger-Modelle, die ab Werk mit Schadsoftware kommen. Sicherheitsforscher haben über 40 verschiedene Handys mit Malware ausfindig gemacht. Darunter etwa mehrere Modelle von Dogee und Leagoo.

Mehr Sicherheit bei bekannten Herstellern

Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Smartphone seid, solltet ihr also in der Regel Hersteller meiden, von denen ihr noch nie etwas gehört habt. Bevor ihr aufgrund eines besonders niedrigen Preises zugreift, empfehlen wir, dass ihr euch zumindest über den Hersteller informiert. Auch regelmäßige Sicherheitsupdates sollten für eure Kaufentscheidung wichtig sein.

Wir empfehlen euch, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und zu Modellen von bekannten Herstellern zu greifen. Dann erhaltet ihr in der Regel ein schnelleres, sicheres und zuverlässiges Modell, das auch bessere Fotos macht. Zu den günstigen bekannten Vertretern gehört etwa das Samsung Galaxy A20e – oder für einen etwas höheren Preis das Mittelklasse-Smartphone Galaxy A50. Auch bei Xiaomi findet ihr aber das eine oder andere Schnäppchen.