"Elder Scrolls: Blades" sieht auf dem iPhone Xs aus wie auf der Konsole

Auf seiner Keynote am 12. April 2018 hat Apple unter anderem das iPhone Xs und das iPhone Xs Max vorgestellt. Um zu demonstrieren, wie leistungsfähig die beiden OLED-iPhones sind, hat ein Bethesda-Entwickler Todd Howard "Elder Scrolls: Blades" darauf gezeigt.

Das kommende Smartphone-Rollenspiel sieht wahrlich beeindruckend auf dem iPhone Xs aus: Die in "Elder Scrolls: Blades" gebotenen Lichteffekte sieht man in der Form normalerweise nur auf leistungsstarken Konsolen wie der PlayStation 4 oder der Xbox One. Auf der Keynote war zu sehen, wie sich der Spielcharakter durch eine spärlich beleuchtete Höhle bewegt.

Ab Herbst kostenlos spielbar

Das wenige vorhandene Licht beleuchtete dabei nicht nur die Wände der Höhle, sondern reflektierte auch von dem Schwert des Helden. Todd Howard stellte dabei heraus, dass dies bis vor Kurzem noch nicht möglich gewesen wäre. Das iPhone Xs (Max) ermögliche es Bethesda, ein normalerweise dem Wohnzimmer vorbehaltenes Spielerlebnis auf das Smartphone zu bringen.

Möglich mache das zum einen das neue Super Retina Display des iPhone Xs (Max), das enorm viele Details darstellen könne. Vor allem sehr dunkle und helle Bildschirminhalte sollen davon profitieren, da die Details auch in diesen Bereichen nicht verloren gingen. Der neue A12-Chipsatz stelle außerdem sicher, dass die Grafik flüssig gerendert werden kann. Er soll eine 50 Prozent stärkere Grafikeinheit besitzen als der A11 im iPhone X.

Das Gameplay von "Elder Scrolls: Blades" ähnelt dem seiner Konsolenvorgänger. Ihr steuert einen versierten Kämpfer aus der Ego-Perspektive und könnt dann zwischen drei grundlegenden Aktionen wählen: Neben einer Attacke mit eurer Waffe stehen euch magische Angriffe und eine Parade mit dem Schild zur Auswahl. "Elder Scrolls: Blades" wird im Herbst kostenlos für iOS und Android erscheinen. Die Vorbestellung ist bereit jetzt über Bethesda möglich.