Elephone S7 und Elephone R9 können vorbestellt werden

Der chinesische Hersteller Elephone startet den Vorverkauf für seine neuen Smartphones. Ihr könnt das Elephone S7 und das Elephone R9 ab dem 12. Oktober 2016 vorbestellen.

Langsam wird es ernst. Über das Elephone R9 und das Elephone S7 haben wir schon mehrfach berichtet. Jetzt startet der Hersteller den Vorverkauf, nennt aber noch keinen genauen Zeitraum für die Auslieferung.

iPhone + Galaxy = Elephone

Optisch erinnern das Elephone S7 und das Elephone R9 an zwei andere Top-Smartphones: das iPhone und das Galaxy S7. Während Euch auf der Vorderseite jeweils ein 5,5 Zoll großes, randloses Full-HD-Display erwartet, steckt in den Metallgehäusen der Helio X20-Chipsatz von Mediatek, dessen zehn Rechenkerne wir zuletzt im LeEco Le 2Pro und Xiaomi Pro in Aktion erleben konnten.

Elephone R9: Hallo iPhone. (© 2016 Elephone)

Elephone S7 in grün - mal eine andere Farbe. (© 2016 Elephone)

Elephone S7 in gold. (© 2016 Elephone)

Elephone S7 in blau. (© 2016 Elephone)













Auch die übrige Ausstattung der beiden Elephones scheint sehr ähnlich zu sein. So verfügen das S7 und das R9 jeweils über einen Fingerabdrucksensor und eine 13-Megapixel-Kamera. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz.

Ab 140 Dollar

Der Vorverkauf startet am 12. Oktober 2016 um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Der Startpreis für beide Smartphones liegt bei 139,99 Dollar – umgerechnet ohne Versand, Steuern und Zoll rund 125 Euro – für die Varianten mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte internem Speicher. Mit der Reservierung sollt Ihr noch weitere Vorteile erhalten. Welche genau, will Elephone erst verraten, wenn der Vorverkauf wirklich startet.