Elephone Z1: Neues China-Flaggschiff angekündigt

Gerüchte um ein sogenanntes OnePlus 3 Plus gab es schon mehrere. Nun ist ein neues Smartphone des Herstellers in China entdeckt worden.

OnePlus 3S oder OnePlus 3 Plus? Neues Modell erhält Zerti­fi­zie­rung

Galaxy Note 7: Samsung will echte Ursa­che für Probleme bald bekannt­ge­ben

Das Galaxy Note 7 ist brandgefährlich – so viel ist bekannt. Was aber die echte Ursache für dieses Problem ist, will Samsung demnächst bekanntgeben.