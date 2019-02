Epic Games plant offenbar "Fortnite"-Turniere ohne Battle Royale

Der Erfolg von "Fortnite" hält immer noch an – trotz neuen und erfolgversprechenden Konkurrenten wie "Apex Legends", die sogar einige bekannte Streamer wohl überzeugt haben. Epic Games denkt aber nun offenbar darüber nach, mehr als ein Battle Royale aus seinem Spiel zu machen. Womöglich erwarten uns ganz besondere Turniere.

Auf Wettkampfveranstaltungen könnte es kreativ werden, wie Dexerto berichtet. Die Entwickler von "Fortnite" überlegen offenbar, ob alternative Modi, wie man sie auch mit dem Kreativ-Modus selbst erstellen kann, für offizielle Turniere geeignet sein könnten. Dies will der Streamer und "Fortnite"-Pro-Gamer POACH in Erfahrung gebracht haben, der mit bürgerlichem Namen Jake Brumleve heißt.

Von Rennen bis Deathmatch

Noch ist aber unklar, welche Turniere abseits von Battle Royale auf uns zukommen könnten. Im Kreativ-Modus haben einige Spieler in der Vergangenheit aber bereits witzige Ideen gehabt. So finden sich im Internet bereits mehrere Videos, die ein Einkaufswagen-Rennen auf kuriosen Strecken zeigen. Ein Beispiel dafür findet ihr am Ende des Artikels. Offenbar ist "Fortnite" nicht umsonst ein Phänomen.

Womöglich haben die Entwickler aber auch etwas klassischere Auseinandersetzungen im Sinn. Ein Deathmatch auf einem kleinen Teil der "Fortnite"-Karte wäre ebenso denkbar und dürfte sich für Turniere sehr gut eignen. Auch ein ebenso klassisches "Capture The Flag", in dem zwei Teams jeweils die Flagge des anderen klauen müssen, könnte mit der Spielmechanik des Battle-Royale-Shooters interessant werden. Da offiziell noch nichts bekannt ist, müssen wir uns wohl einfach überraschen lassen. Welche weiteren Modi würdet ihr euch für "Fortnite" wünschen?