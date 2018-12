Epic Games Store ist da: Das bietet die Plattform der "Fortnite"-Macher

Die Game Awards 2018 haben eine Menge Neuigkeiten in die Spielewelt gebracht – so zum Beispiel auch den Epic Games Store. Mit der Plattform für Spiele wollen die "Fortnite"-Macher Steam Konkurrenz machen.

Der Start des Epic Games Store erfolgte ohne großes Aufsehen am 7. Dezember 2018, wie TechCrunch berichtet. Zur Eröffnung beinhaltet der Store zunächst eine übersichtliche Menge an Spielen: So gibt es derzeit die eigenen Titel "Fortnite" und "Unreal Tournament", beide gratis. Als kostenpflichtiges Spiel hat Epic Games "Hades" im Angebot, das für einen begrenzten Zeitraum für knapp 20 Dollar erhältlich ist. Dabei handelt es sich um einen brandneuen Dungeon-Crawler, den Supergiant Games im Rahmen der Game Awards vorgestellt hat. Den Trailer inklusive Gameplay-Auszügen findet ihr am Ende dieses Artikels.

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

"Subnautica" und "Super Meat Boy"

In Zukunft werden Epic Games zufolge noch eine ganze Reihe an Spielen hinzukommen. So soll der Epic Games Store zum Beispiel alle zwei Wochen einen Gratis-Titel bieten. Zwischen dem 14. und dem 17. Dezember handelt es sich dabei um "Subnautica". Zwischen dem 28. Dezember und dem 10. Januar können Nutzer mit einem Account "Super Meat Boy" kostenlos spielen.

Erst kurz vor dem Start hatte der Herausgeber den Epic Games Store angekündigt. Für Steam könnte das Angebot vor allem deshalb zu einer ernsthaften Konkurrenz werden, weil Epic Games für Entwickler attraktive Konditionen bietet. Nur 12 Prozent der Einnahmen will der "Fortnite"-Enwickler behalten, bei Steam sind es demgegenüber 30 Prozent.