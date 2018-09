Erhält das Samsung Galaxy S10 fünf Kameralinsen?

Obwohl es noch eine Weile bis zur Vorstellung des Samsung Galaxy S10 hin ist, kursieren bereits seit Längerem eine Menge Gerüchte über das kommende Flaggschiff. Das neueste legt nahe, dass Samsung dem Gerät gleich fünf Kamera-Objektive spendiert.

Dies soll zumindest auf eine Ausführung des Samsung Galaxy S10 zutreffen. Zur Erinnerung: Angeblich sollen drei verschiedene Modelle erscheinen. Zwei davon sind wohl die direkten Nachfolger von Galaxy S9 und S9 Plus. Das dritte Gerät soll hinsichtlich Preis und Ausstattung darunter positioniert sein. Nun berichtet SamMobile, das High-End-Modell, also möglicherweise das Samsung Galaxy S10 Plus, trage eine Triple-Kamera auf der Rückseite und zwei Objektive vorne.

Günstigstes Modell ohne Triple-Kamera

Die mittlere Variante des Samsung Galaxy S10 soll ebenfalls eine Triple-Kamera erhalten, auf der Vorderseite aber nur ein einzelnes Objektiv besitzen. Letzteres gelte auch für das günstigste Modell. Außerdem biete dessen Hauptkamera nur zwei Linsen. Die Informationen hat SamMobile einem Artikel der südkoreanischen Webseite ETNews entnommen.

In welcher Form das Samsung Galaxy S10 (Plus) von den fünf Objektiven profitiert, bleibt abzuwarten. Huawei hat bei seinem P20 Pro gezeigt, dass eine Hauptkamera mit drei Linsen durchaus Sinn ergibt und hervorragende Fotos liefern kann. Allerdings sind, gerade was den Einsatz der dritten Linse angeht, verschiedene Ansätze denkbar: Während Huawei diese beispielsweise für Schwarz-Weiß-Aufnahmen und zur Detail-Verbesserung verwendet, wird LG beim V40 stattdessen wohl auf ein Weitwinkel-Objektiv setzen.