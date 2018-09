Erscheint das Google Pixel 3 auch in Pink?

Das Google Pixel 3 soll in mehr als drei Farben erhältlich sein: Kürzlich gab es bereits Hinweise auf drei mögliche Farbvarianten des kommenden Top-Smartphones. Nun gibt es Gerüchte zu einer Ausführung des Gerätes in Pink.

Wieder ist es die japanische "Coming Soon"-Webseite, die mutmaßlich von Google betrieben wird: Im Quellcode der Seite sollen sich die Hinweise auf das Pixel 3 in Pink finden lassen, berichtet 9to5Google. Allerdings ist keinesfalls gesagt, dass die übrig gebliebenen Code-Schnipsel tatsächlich bedeuten, dass es ein Smartphone in Pink geben wird. Auch die anderen Farben, in denen das Gerät auf der Seite erscheint, sind lediglich Hinweise.

Doch nur drei Farben?

Sollte die japanische Webseite allerdings als Teaser für mögliche Farbvarianten des Pixel 3 gedacht sein, wird das Smartphone voraussichtlich in Schwarz, Weiß und Blau erscheinen. Auf einer anderen Google-Webseite ist gleichzeitig eine große "3" zu erkennen. Auch hier ist die Frage, ob damit drei Farben gemeint sind, die dritte Version des Pixel oder etwas völlig anderes.

Erst kürzlich sind Fotos aufgetaucht, auf denen das Google Pixel 3 XL zu sehen sein soll. Dabei handelt es sich mutmaßlich um die schwarze Version des Flaggschiffs. Die Bilder bestätigen eine ganze Reihe an Gerüchten zu dem Gerät: So soll das Display eine Notch aufweisen; der Fingerabdrucksensor befindet sich mutmaßlich auf der Rückseite des Smartphones. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, ehe es zu Design und Farben handfeste Informationen gibt: Am 9. Oktober 2018 wird Google seine neuen Smartphones offiziell enthüllen.