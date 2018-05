Erst Galaxy S10 soll Fingerabdrucksensor im Display erhalten

Gerüchten zufolge sollte das Galaxy Note 9 bereits einen Fingerabdrucksensor im Display erhalten. Es kommt womöglich aber anders: Erst für das Galaxy S10 greift Samsung wohl auf die entsprechende Technologie zurück. Vielleicht hat sich das Unternehmen auch wegen dem bevorstehenden Jubiläum so entschieden.

Samsung hat angeblich seine Zulieferer darüber informiert, dass die Pläne für einen Fingerabdrucksensor im Display für das Galaxy Note 9 verworfen worden sind. Stattdessen wird das Feature mit dem Galaxy S10 im Jahr 2019 eingeführt, berichtet SamMobile unter Berufung auf Chosun Biz. Samsung wäre zwar nicht das erste Unternehmen, das auf einen Fingerabdrucksensor im Display setzt, doch die Technologie sei den vergleichbaren Modulen chinesischer Hersteller überlegen.

Genauer als bereits verfügbare Varianten

Ein optischer Sensor ist beispielsweise schon im Huawei Mate RS Porsche Design und Vivo X20 Plus UD verbaut. Selbst dem Design-Director von Porsche Design zufolge sei das Modul noch nicht zuverlässig genug, weshalb das Huawei-Smartphone zusätzlich einen Fingerprintsensor auf der Rückseite besitzt. Dafür sei die Technologie aber leichter zu verbauen. Für das Galaxy S10 kommt angeblich ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display zum Einsatz. Dieser soll wesentlich genauer als die optische Variante sein und kann den Fingerabdruck offenbar in 3D erfassen, was für mehr Sicherheit sorgen dürfte.

Sollte Samsung die Technologie tatsächlich erst mit dem Galaxy S10 einführen, bleibt die Frage nach dem Grund dafür. Eine Möglichkeit ist, dass die Entwicklung des Features noch längst nicht abgeschlossen ist und der Hersteller einfach noch etwas mehr Zeit benötigt. Womöglich will sich das südkoreanische Unternehmen den Fingerabdrucksensor im Display auch als besonderes Highlight aufsparen: Der Nachfolger des Galaxy S9 wird das Jubiläums-Smartphone von Samsung. Es ist wahrscheinlich, dass es sich daher möglichst stark von seinen Vorgängern unterscheiden und viele Besonderheiten mitbringen soll.