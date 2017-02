Erste iPhone 8-Bauteile sollen schon in den nächsten Wochen vom Band laufen

Einzelne Komponenten könnten schon bald vom Band laufen: Der Release des iPhone 8 findet voraussichtlich im September 2017 statt. Bei den Vorgängern lief die Massenproduktion in der Regel erst wenige Monate vor dem Marktstart an – in diesem Jahr nimmt Apple aber offenbar von dieser Vorgehensweise Abstand.

So soll Apple bei seinen Zulieferern angefragt haben, ob die Testproduktion bestimmter Teile für das iPhone 8 früher beginnen könne als für die Vorgänger in den vergangenen Jahren, berichtet Digitimes unter Berufung auf Quellen aus der Industrie. Demnach soll zumindest die Testproduktion von Chips und anderen Komponenten noch in der zweiten Hälfte des ersten Quartals 2017 starten – also möglicherweise schon in diesen Tagen. Die OLED-Panels für das Display sollen ab dem Ende des ersten Quartals hergestellt werden, also vermutlich schon im März. Schon Anfang Februar 2017 hieß es, dass Apple die Produktion in diesem Jahr früher hochfahren würde als zuvor.

Kabelloses Laden und hoher Preis

Die Hinweise verdichten sich, dass Apple im Herbst neben dem iPhone 8 – das auch iPhone X heißen könnte – ein iPhone 7s und ein iPhone 7s Plus veröffentlicht. Alle drei Modelle sollen kabellos aufgeladen werden können und dürften zudem eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz mitbringen als noch das iPhone 7.

Ein Merkmal des Jubiläums-iPhones soll das Gehäuse sein: Gerüchten zufolge wird Apple neben einem Metallrahmen eine Glasrückseite verbauen. Das iPhone 8 mit 5,8-Zoll-Bildschirm wird allerdings voraussichtlich nicht günstig zu haben sein: Der Preis soll zum Marktstart bei über 1000 Dollar liegen. Damit wäre das Smartphone teurer als das iPhone 7 Plus in der größten Speicherausführung. Bis zum Herbst werden wir uns wohl noch gedulden müssen, bis wir zu Ausstattung und Preis Gewissheit erhalten.