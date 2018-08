Erstes Foto durchgesickert? So sollen die neuen iPhones aussehen

Seit Kurzem ist es offiziell: Apple wird am 12. September die iPhones für das Jahr 2018 vorstellen. Die beiden OLED-Modelle sollen bereits auf einem Bild zu sehen sein, das 9to5Mac erhalten hat.

Der Webseite zufolge handelt es sich nicht um ein Foto von einem sogenannten "Mockup" beziehungsweise Dummy-Gerät. 9to5Mac scheint überzeugt von der Authentizität des Bildes, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihr in dem unter diesem Absatz folgenden Tweet tatsächlich zwei der neuen iPhones seht. Außerdem stehe sicher fest, dass das OLED-Modell "iPhone XS" heißen werde und in den beiden gezeigten Größen erscheine. Eines davon messe in der Diagonale 5,8 Zoll, das andere 6,5 Zoll.

Heißen beide Modelle iPhone XS?

Offenbar laufen also beide Varianten unter der Bezeichnung iPhone XS. Diese steht bereits seit Längerem im Raum, jedoch sollte das größere der beiden OLED-iPhones eigentlich iPhone XS Plus heißen. 9to5Mac erwähnt den "Plus"-Zusatz zumindest nicht explizit, sondern verwendet für beide Geräte denselben Namen.

Darüber hinaus könne man bestätigen, dass beide Ausführungen des iPhone XS in einer goldenen Farbvariante erscheinen werden. Eine solche war auch für das iPhone X im Gespräch, erschienen ist sie bislang aber noch nicht. Dem Jubiläums-Smartphone von Apple sehen die beiden neuen iPhones übrigens anscheinend sehr ähnlich.

Die Bildschirmränder fallen ähnlich schmal aus und die Knöpfe scheinen an denselben Stellen zu sitzen wie beim iPhone X. Ob sich die Notch verändert hat, lässt sich schwer sagen. Denn aufgrund des teilweise schwarzen Hintergrundbilds ist sie überhaupt nicht auszumachen. In dem Video unter diesem Artikel seht ihr außerdem angeblich die Apple Watch 4, die offenbar tatsächlich einen größeren Bildschirm besitzt als das Vorgängermodell.