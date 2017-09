Essential Phone: Europa-Release hat Priorität

Randlos in Europa: Das Essential Phone ist mittlerweile in den ersten Regionen auf den Markt gekommen, hierzulande ist es jedoch noch nicht erhältlich. Das möchten Andy Rubin und sein Team offenbar schnellstmöglich ändern – allerdings gibt es noch keinen Termin für den Europa-Release des Smartphones. Zudem gibt es Informationen zum Rollout von Androud Oreo und zu einem neuen modularen Zubehör für hochqualitativen Sound.

Auf Reddit hat der Hersteller Essential einige Fragen von Nutzern zum randlosen Smartphone beantwortet. Gefragt wurde auch, wann das Essential Phone in Europa auf den Markt kommt. "Wir arbeiten mit Priorität daran", lautet die Antwort darauf. Doch ein genauer Termin oder ein Release-Zeitraum wird nicht genannt.

Android Oreo noch 2017

Womöglich vergeht bis zum Europa-Release auch noch zumindest ein Monat: Ein anderer Nutzer fragt nach einem Netzteil von Essential mit EU-Stecker. Den entsprechenden Power-Adapter gibt es für das Smartphone wohl noch nicht, er sei derzeit noch in Arbeit und die ersten Exemplare sollen noch in diesem Monat fertig werden. Womöglich erfolgt der Release in Europa daher erst, wenn der Hersteller dem Essential Phone das passende Auflade-Zubehör beilegen kann.

Gute Nachrichten gibt es aber zum Update von Android Oreo: Der Rollout für das Essential Phone soll bereits innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden. Zudem sei ein neues Zubehör für die modulare Schnittstelle auf der Rückseite des Smartphones in Arbeit: Dabei handle es sich um ein Gadget mit Hi-Fi-Audiochip und 3,5-mm-Klinke, das an der Rückseite angebracht wird und guten Sound liefern soll. Auch in diesem Fall hat der Hersteller noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Sollte Essential letztendlich einen Termin nennen, bleibt zu hoffen, dass er dieses Mal eingehalten wird.