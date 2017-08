Essential Phone: Hersteller will neues Release-Datum in Kürze verkünden

Das Essential Phone ist immer noch nicht in den Händler-Regalen. Auch Wochen nach dem eigentlichen Release-Termin fehlt von dem Gerät jede Spur auf dem Markt. Schon bald will der Hersteller ein Datum nennen, an dem das Smartphone endlich erscheinen soll.

Mittlerweile ist es "ein paar Wochen" her, seit Android-Vater Andy Rubin verkündet hat, dass das Essential Phone "in ein paar Wochen" im Handel erscheint. Ursprünglich sollte der Release sogar noch im Juni 2017 erfolgen – das ist schon knapp zwei Monate her. Hat das Warten nun (wirklich) bald ein Ende? In knapp einer Woche soll das Unternehmen einen neuen Release-Termin bekannt geben, wie The Verge berichtet.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Essential Phone noch dieses Jahr?

Da sich das Unternehmen offenbar noch eine Woche Zeit nimmt, ehe ein neues Datum genannt wird (oder genannt werden kann), gibt es vielleicht Probleme bei der Fertigung des Smartphones, die noch nicht ganz behoben sind. Es ist daher völlig offen, ob der Release innerhalb von kurzer Zeit erfolgt, etwa im September. Womöglich ist mit dem Gerät auch erst im Winter oder Anfang 2018 zu rechnen.

Zuletzt hat Essential durch wechselndes Personal für Schlagzeilen gesorgt: Innerhalb kürzester Zeit haben gleich mehrere Manager das Unternehmen verlassen. Dies wurde bereits als schlechtes Zeichen für das Essential Phone gedeutet. Ob das Smartphone bald endlich erscheint, erfahren wir dann voraussichtlich in ungefähr einer Woche – sofern auch dieser Termin nicht einfach verstreicht, ohne dass etwas passiert.