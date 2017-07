Essential Phone in Nöten? Manager verlassen Unternehmen vor Release

Womöglich gibt es aktuell einige Probleme bei Essential: Mehrere leitende Angestellte haben innerhalb eines kurzen Zeitraumes die Firma verlassen. Dies könnte auch mit dem verschobenen Release des Top-Smartphones zusammenhängen. Hat sich Andy Rubin mit dem Essential Phone übernommen?

In der ersten Monatshälfte des Juli 2017 haben bereits Brian Wallace, Vizepräsident im Bereich Marketing, und Andy Fouché, Head of Communication, das Unternehmen verlassen, wie Business Insider berichtet. Dies ist auch insofern ungewöhnlich, da im August mit den Essential Phone das erste Produkt im Handel erscheinen soll. Somit könnten firmeninterne Entwicklungen Anlass für die Jobwechsel gewesen sein.

Probleme bei der Massenproduktion?

Seit einigen Tagen soll nun auch noch Liron Damir, Head of UX, nicht mehr für Essential tätig sein: Der Manager ist jetzt in der gleichen Position bei Google tätig, wie 9to5Google berichtet. Innerhalb eines Monats hat das Unternehmen von Andy Rubin somit drei Top-Angestellte verloren. Zudem wurde ein konkreter Release-Termin für das Essential Phone immer noch nicht verkündet. Ende Juli hieß es lediglich, dass der Marktstart "in ein paar Wochen" erfolgen werde.

Womöglich hat sich das Start-up von Andy Rubin mit dem modularen Essential Phone übernommen und steht vor Problemen, die eine Veröffentlichung verhindern. Es ist zum Beispiel denkbar, dass es Schwierigkeiten bei der Massenproduktion gibt; vielleicht aufgrund des speziellen Full-Front-Displays, das oben eine Aussparung für die Kamera hat. Aktuell ist dies nur Spekulation, doch ein Zusammenhang zwischen den abwandernden Managern und der noch ausstehenden Produkt-Veröffentlichung ist zumindest nicht unwahrscheinlich.