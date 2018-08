Evernote: Orga-App setzt auf neues Design

Vieles neu zum Geburtstag: Im Juni hat Evernote sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Jetzt unterzieht sich die Orga-App einer Rundum-Erneuerung und setzt künftig auf ein frisches Design.

Keine Angst, der kultige Elefant namens Mads als Logo von Evernote ist geblieben – wenn auch mit einem größeren Knick im Ohr und weicherer Form. Aber ansonsten haben die Entwickler der beliebten Orga-App offenbar viel über die eigene Erscheinung nachgedacht. Herausgekommen ist ein neues Design, was "repräsentieren soll, dass jede Person seinen eigenen Weg hat, eine komplexe Welt zu organisieren”, so das Unternehmen in einem Medium-Artikel. Auch in seinem eigenen Blog hat Evernote den Prozess umfassend dokumentiert.

Evernote entwickelt sich weiter

"Die Schriftart von Evernote sowie die Illustrationen, Farben, Muster, Texturen, die Typo- und Fotografie entwickeln sich weiter", heißt es unter anderem. Das neue Design konzentriert sich auf simple Formen und die Farben Grün, Schwarz, Grau und Weiß. Als neue Schriftart hat man "Soleil" gewählt. Wie sich die beliebte App, die es für Android, iOS, Web, Windows und Mac gibt, darüber hinaus konkret entwickelt, und welche Features ihr erwarten könnt, ist bis jetzt noch nicht benannt.

Evernote hat weltweit 225 Millionen registrierte Nutzer. Die App gilt als ein praktischer Begleiter, da ihr mit ihr eure Erinnerungen und Notizen festhalten könnt. Dies gelingt euch zum Beispiel schriftlich oder per Sprache. Ein weiters Highlight: Die Suchfunktion von Evernote mit der ihr zum Beispiel Fotos nach Wörtern durchsuchen könnt.

Die Anwendung zählt zudem zu den Gewinnern des "Android Excellence"-Programms. Welche Android-Apps von Google zuletzt ebenfalls als besonders empfehlenswert eingestuft wurden, zeigen wir euch in einem Artikel über Sprach-Lehrer, Podcasts und Apps zur Steuerung von Projekten.