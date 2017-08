Experten gesucht: Apple versteckt Stellenausschreibung auf geheimer Seite

Apple sucht neue Mitarbeiter und ist offensichtlich nur an den Besten ihres Fachs interessiert. Der Milliardenkonzern versteckte ein Stellenangebot so, dass es an reichlich Talent bedurfte, um die Ausschreibung überhaupt zu entdecken.

"Hey, Du hast uns gefunden. Wir suchen talentierte Ingenieure", schrieb Apple in der auf us-west-1.blobstore.apple.com versteckten Stellenausschreibung laut des Journalisten Zack Whittaker. Der Kommentar des Experten: "Man braucht richtig gute Computerfähigkeiten, um die zu finden." Als sich die Nachricht auf Twitter herumsprach, reagierte Apple prompt und löschte die Webseite.

Große Verantwortung

So kryptisch, wie die Stellenausschreibung zu finden war, so vage drückte sich Apple aus. In dem Text mit Apple-Logo stand, der Mitarbeiter würde eine wichtige Rolle in der infrastrukturellen Entwicklung einnehmen, die ein essentieller Bestandteil in Apples Ökosystem sei. Um zu unterstreichen, um was für einen verantwortungsvollen Posten es sich handelt, informierte Apple, der neue Angestellte würde es mit Exabyte an Daten, Zehntausenden Servern und Millionen Festplatten zu tun bekommen.

Dass Tech-Giganten die Qualifikationen von potenziellen neuen Mitarbeitern schon vor dem ersten Gespräch testen, ist nicht neu. Um sich vor einigen Jahren bei Google bewerben zu können, mussten interessierte IT-Profis beispielsweise zunächst Matheaufgaben lösen, um relevante Informationen zur Bewerbung einsehen zu können, schreibt CNET.