Exynos 9610: Neuer Chip bringt VR für Mittelklasse-Smartphones

Samsung arbeitet offenbar an zwei neuen Smartphone-Chipsätzen, die in Mittelklasse-Geräten zum Einsatz kommen könnten. MySmartPrice zufolge enthalte der sogenannte Exynos 9610 sogar die neue Mali G72-Grafikeinheit, die ARM erst kürzlich vorgestellt hat.

Trotz der hohen Modellnummer soll es sich beim Exynos 9610 um einen Chipsatz für Mittelklasse-Smartphones handeln, der auf vier Cortex A73- und vier Cortex A53-Kerne setzt. Der A73 wurde 2016 als neuer High-End-Kern von ARM vorgestellt. Er kommt beispielsweise in einer modifizierten Form im Snapdragon 835-Chipsatz zum Einsatz, der beispielsweise das Sony Xperia XZ Premium antreibt. Mit diesen acht Kernen ausgestattet soll der Exynos 9610 etwa auf einem Leistungsniveau mit dem Snapdragon 660 liegen.

Auch aufgrund der enthaltenen Mali G72-GPU soll der neue Chipsatz von Samsung sich für den Betrieb von Virtual Reality-Anwendungen eignen. Die Grafikeinheit gehört bereits zur Nachfolgegeneration der GPU, die Samsung in seinem High-End-Smartphone, dem Galaxy S8, verbaut. Entsprechend der zu erwartenden Leistung ist es also nicht unwahrscheinlich, dass Samsung in naher Zukunft erste Mittelklasse-Smartphones anbieten wird, die mit dem Virtual Reality-Headset Gear VR kompatibel sind.

Samsung habe außerdem noch einen weiteren Chipsatz in Planung, der aber im Gegensatz zum Exynos 9610 wohl etwas schwächer ausfällt. Neben vier A53-Kernen sollen im Exynos 7872 nur zwei A72-Kerne enthalten sein. Als Grafikeinheit verbaut Samsung hier angeblich noch die Mali G71-CPU. Womöglich ist dieser Chipsatz nur für den chinesischen Markt gedacht.