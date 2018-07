"F1 2018": Mit diesen Gamepads und Lenkrädern könnt ihr auf die Rennstrecke

Rennspiele wie "F1 2018" machen am meisten Spaß, wenn ihr die Boliden mit einem Lenkrad steuert. Codemasters hat nun auf seiner offiziellen Seite eine Liste der Controller und Lenkräder vorgestellt, die mit dem Racer kompatibel sind.

Dazu gehören unter anderem Ferrari F1 Rim und Ferrari GTE Rim von Thrustmaster sowie zahlreiche Versionen des Fanatec-Lenkrads CSL Elite, mit denen ihr euch sowohl auf der PlayStation 4 als auch der Xbox One in die Kurven legen könnt. Produkte von Logitech findet ihr dort ebenso wie die klassischen Konsolen-Gamepads. In der Liste tauchen auch Schaltknüppel wie Fanatec ClubSport Shifter SQ V 1.5 und Logitech Driving Force Shifter auf. In dem Blog nennt der Spieleentwickler außerdem fast 60 Lenkräder und Controller, mit der ihr die PC-Version von "F1 2018" steuern könnt.

Marktstart im August

Codemasters informiert euch also bereits vor dem Release von "F1 2018", ob ihr eure Geräte für den Racer nutzen könnt, oder ob ihr noch einmal investieren müsst. Als Alternative bleiben euch sonst nur die Controller eurer PlayStation 4 oder Xbox One. Wer allerdings auf optimales Spielgefühl setzt und die schnellsten Rennrunden fahren möchte, wird um ein Lenkrad nicht herumkommen.

Das Spiel "F1 2018" erscheint weltweit am 24. August 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Neben klassischen Neuerungen wie aktualisierten Fahrzeugen und Teams sowie kleineren Verbesserungen verspricht Codemasters unter anderem einen überarbeiteten Karriere-Modus.