Face ID für alles: Apple-Spot treibt die Gesichtserkennung auf die Spitze

Face ID ermöglicht es iPhone-X-Besitzern, ihr Smartphone via Gesichtserkennung zu entsperren. Ein neuer Werbespot von Apple spinnt die Idee dahinter weiter: Was wäre, wenn ihr mit einem Blick alles Verschlossene öffnen könntet?

Zu Beginn des über diesem Artikel eingebundenen Werbespots entsperrt eine junge Frau in einer Schule ihr iPhone X via Face ID. Das scheint in ihr übernatürliche Kräfte freizusetzen: Als sie ihren Blick auf einen Spint richtet, öffnet sich dieser auf einmal. Nach einem kurzen Schreck wird ihr klar, was das bedeutet: Sie kann offenbar nicht nur ihr iPhone X mit einem Blick entsperren, sondern auch alles andere.

Nichts bleibt verschlossen

Das will sie natürlich sofort austesten. Zunächst im Flur, wo sie ein Schließfach nach dem anderen mit ihren Blicken öffnet. Anschließend nimmt sie sich ein Klassenzimmer und den Kunstraum vor, wo sie Tische, Schränke und Kommoden öffnet – ohne Rücksicht auf Verluste. Als Nächstes sind Turnhalle und Chemie-Labor an der Reihe, bevor sie im Biologie-Raum Frösche aus verschlossenen Gläsern befreit. Am Ende des Clips sehen wir, dass selbst die Kofferräume von Autos nicht vor ihr sicher sind.

Der Spot, der eigentlich Face ID bzw. das iPhone X bewerben soll, ist wohl einer der lustigsten Apple-Clips der letzten Zeit. Er erinnert ein wenig an Szenen aus Comic-Verfilmungen wie "Fantastic Four", in denen Superhelden erstmals ihre Kräfte entdecken und ausprobieren. Face ID dürfte übrigens nicht mehr lange dem iPhone X vorbehalten bleiben: Gerüchten zufolge soll noch 2018 ein iPad erscheinen, das die Technologie ebenfalls unterstützen wird.