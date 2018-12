Facebook: Ab sofort könnt ihr Post-Sammlungen teilen

Facebook bietet euch künftig eine neue Funktion: Noch vor Weihnachten könnt ihr nun mehrere Inhalte als Sammlung mit euren Freunden teilen. Das dürfte für mehrere Situationen praktisch sein – beispielsweise, wenn ihr Geschenke haben wollt.

Schon länger könnt ihr auf Facebook unter dem Reiter "Gespeichert" sogenannte Sammlungen erstellen. Hier könnt ihr mehrere Posts in eine Liste packen. Dadurch ist es möglich, etwa lesenswerte Artikel, lustige Videos oder interessante Produkte an einem Ort zu sammeln. Bis Mitte Dezember 2018 sollen alle Nutzer dazu in der Lage sein, diese Listen dann mit anderen Nutzern zu teilen, teilt Facebook mit.

Wunschzettel mit Facebook erstellen

Ihr könnt beispielsweise Produkte sammeln, die euch interessieren, und diese dann als Wunschzettel an Freunde oder Verwandte schicken. Bearbeitet ihr gerade gemeinsam mit anderen Personen ein Thema in der Uni? Ihr könnt eine Sammlung mit inhaltlich passenden Artikeln erstellen und zusammen darauf zugreifen. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Einsatzzwecke.

Um eine entsprechende Liste zu erstellen, tippt ihr in Facebook auf "Gespeichert" und dann auf "Sammlung erstellen". Anschließend gebt ihr eurer Sammlung einen Namen, über "Objekte hinzufügen" könnt ihr dann direkt Suchbegriffe eingeben und die verschiedensten Inhalte heraussuchen. Sie lassen sich sogar nach Kategorien filtern. Da der Rollout der Teilen-Funktion bereits gestartet ist, können einige von euch ihre Sammlungen womöglich schon an ihre Facebook-Freunde senden.

Damit ihr bei der Erstellung von Sammlungen nicht die Zeit vergesst, könnt ihr übrigens seit Ende November prüfen, wie lange ihr Facebook verwendet. Sucht ihr stattdessen noch neue Personen, denen ihr eine der Listen schicken könnt, solltet ihr auf eine Veröffentlichung der wohl geplanten Dating-Funktion von Facebook hoffen – seit längerer Zeit gab es hierzu aber anscheinend keine neuen Meldungen.