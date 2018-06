Facebook: App für Android erhält überarbeitetes Design

Facebook hat ein bisschen am Design der Android-App geschraubt: Die Neuerungen fallen klein aus, runden die Optik aber durchaus ab. Die Entwickler haben den Rollout bereits gestartet. Nach und nach dürfte die neue Optik immer mehr Smartphones erreichen, wie Android Police berichtet.

Nutzer von einem Android-Smartphone, die sich in der Facebook-Welt bewegen, musste lange warten, bis das Unternehmen die adaptiven Symbole von Android Oreo in die eigene Anwendung integrierte. Auf diese stoßt ihr nun unter anderem sofort in dem Feld "Beitrag schreiben". Die Entwickler haben das Design nicht komplett neu gestaltet, aber immerhin im Detail verändert, wie ihr auch in den Einstellungen sehen könnt.

Was ist mit Messenger und Instagram?

Die visuelle Aktualisierung wird serverseitig freigeschaltet. Nutzt ihr bereits die aktuelle Version der Anwendung, ist kein zusätzliches Update nötig. Besitzer eines iPhone oder iPad kennen die Veränderungen bereits. Für iOS wurden die Icons bereits in den vergangenen Wochen veröffentlicht. Für den Messenger von Facebook und die Foto-App Instagram stehen ähnliche Aktualisierungen noch aus.

Derzeit steht Facebook allerdings wegen ganz anderen Dingen in den Schlagzeilen. Nach dem Cambridge-Skandal und der Info, Nutzerdaten mit WhatsApp zu teilen, berichtet nun die New York Times über eine weitere Angelegenheit: Facebook hat Daten von Nutzern und Informationen über deren Freunde mit Geräteherstellern geteilt. Apple reagierte auf der WWDC 2018 bereits und kündigte für den Safari-Browser die Option an, das Facebook-Feature zu blocken, um den Datenaustausch zu verhindern.