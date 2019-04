Facebook-App lässt euch bald wieder chatten

Fünf Jahre hat der "Test" gedauert: Nun arbeitet Facebook offenbar daran, die Ausgliederung des Messengers aus der Haupt-App wieder zurückzudrehen. Darauf gibt es sehr konkrete Hinweise.

Es wirkt, als habe Facebook wirklich knapp fünf Jahre gebraucht, um festzustellen, dass die Ausgliederung des Messengers nicht nutzerfreundlich war. Wer die Chat-Funktion verwenden wollte, musste plötzlich eine zusätzliche Anwendung auf seinem Smartphone installieren. Die Entwicklerin Jane Manchun Wong stellte nun fest: Facebook arbeitet daran, den Chat zurückzuholen. Ihren Tweet dazu findet ihr am Ende dieses Artikels.

Messenger-App wird fortbestehen

Wie die veröffentlichten Abbildungen zeigen, soll das Messenger-Logo in Zukunft wohl nicht auf die andere App verweisen, sondern den Chat innerhalb von Facebook öffnen. Tippt ihr das Logo zurzeit an, ohne den Messenger installiert zu haben, öffnet euer Smartphone die entsprechende Seite im App Storevon Apple beziehungsweise Google Play Store.

Auch wenn die Chat-Funktion wieder in der Haupt-App von Facebook Einzug hält, wird der separate Messenger wohl nicht verschwinden. Der Entwicklerin zufolge ist im von ihr untersuchten Code bisher nur eine sehr rudimentäre Version des Chats zu finden. Es ist also denkbar, dass Nutzer für Sonderfunktionen wie Mini-Spiele, Sticker und Co. weiterhin zum Messenger wechseln müssen. Anders als 2014 könnt ihr euch dieses Mal aber aussuchen, ob ihr für eine Nachricht die Facebook-App verlassen möchtet.