Facebook bedient sich mal wieder bei Snapchat

Facebook steht gleich mit mehreren Produkten in Konkurrenz zu Snapchat. Dabei kopiert das Unternehmen von Mark Zuckerberg dessen Funktionen gerne mal – für Instagram, WhatsApp oder nun den Facebook Messenger.

Als Inspiration diente dieses Mal offenbar das "Streak"-Feature von Snapchat, das in der deutschen Version "Feuer und Flamme" heißt. Wie The Verge berichtet, testet Facebook eine sehr ähnliche Funktion wohl gerade im Facebook Messenger. Eine begrenzte Anzahl von Nutzern soll bereits Zugriff darauf haben.

In diesem Artikel o2 Free Music Special

Feuer und Flamme für Facebook

Einer dieser Nutzer ist offenbar Case Sandberg, der einen entsprechenden Screenshot auf Twitter veröffentlichte. Im Facebook Messenger erscheint demnach ein Blitz-Icon, sobald Ihr mit einer Person konstant Nachrichten austauscht. Diese "Streak" soll nach zwei Tagen anhaltenden Nachrichtenversands zu beginnen.

Auch in Snapchat sollen die "Streaks" Nutzer dazu ermuntern, mehr Foto- und Videonachrichten zu verschicken: Wenn Ihr einem Freund an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Snap geschickt habt, erscheint hinter Eurem Kontakt ein Flammen-Icon – Ihr seid nun "Feuer und Flamme" füreinander. Vergehen 24 Stunden ohne weiteren Snap, erlischt die Flamme und Eure gemeinsame "Streak" ist beendet. Kurz bevor es dazu kommt, warnt Euch ein Sanduhr-Icon davor. Neben der Flamme zeigt außerdem eine Zahl an, seit wie vielen Tagen Ihr schon "Feuer und Flamme" seid.

Ob Facebook das Feature später für alle Nutzer seines Messenger ausrollen wird, sei unklar. Falls es dazu kommen sollte, sei es durchaus wahrscheinlich, dass früher oder später auch eine Integration der "Streaks" in WhatsApp und Instagram erfolgen wird.