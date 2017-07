Facebook entwickelt smarten Lautsprecher – Amazon Echo gerät unter Druck

Immer mehr Hersteller versuchen sich offenbar selbst an einem smarten Lautsprecher: Auch Facebook soll mittlerweile ein entsprechendes Gadget entwickeln, das sich aber durch ein Ausstattungsmerkmal von der Konkurrenz abhebt. Zwar soll Amazon Echo momentan noch Marktführer sein, doch die steigende Anzahl an Mitbewerbern setzt das Unternehmen zunehmend unter Druck.

Der Auftragsfertiger Pegatron soll für Facebook einen smarten Lautsprecher entwickeln, wie Digitimes berichtet. Anders als Amazon Echo, Apple HomePod und Google Home werde das Gerät aber wohl nicht ausschließlich über die Stimme gesteuert: Verbaut sei demnach auch ein Display, das aber größer als das vom Konkurrenten Amazon Echo Show sein soll.

Smarte Box mit großem Bildschirm

Während Echo Show einen Bildschirm besitzt, der in der Diagonale 7 Zoll misst, soll der noch namenlose Facebook-Lautsprecher ein 15-Zoll-Touch-Display besitzen. Die ersten Geräte sollen in China bereits vom Band laufen. Sollte dieses Gerücht der Wirklichkeit entsprechen, dürfte Facebook das Smart-Home-Produkt schon bald ankündigen. Der Release ist angeblich für das erste Quartal 2018 angesetzt. Welcher Assistent zum Einsatz kommen könnte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Derweil erscheinen immer mehr smarte Lautsprecher: Apple hat Anfang Juni den HomePod vorgestellt, Google Home ist hierzulande ab dem 8. August 2017 erhältlich. Digitimes zufolge soll die Amazon-Assistenz Alexa viele Sprachen aus populationsreichen Ländern noch nicht unterstützen, darunter auch chinesisch. In entsprechenden Regionen wie China haben Mitbewerber-Produkte mit entsprechender Sprachunterstützung also große Chancen, sich gegen Amazon Echo durchzusetzen – was das Versandhaus offenbar unter Druck setzt. Womöglich wird der Hersteller langfristig Marktführer, der in diesen Ländern zuerst seinen smarten Lautsprecher veröffentlicht.