Facebook erinnert in Zukunft häufiger an Eure schönsten Erlebnisse

Facebook will in Zukunft auch Erinnerungen für bestimmte Monate oder Jahreszeiten zusammenfassen

Facebook schraubt wieder an der Zusammenstellung der Beiträge in den News Feeds seiner Nutzer. Wie das Unternehmen ankündigt, soll es in Zukunft häufiger Rückblicke geben, in denen automatisch vergangene Erlebnisse zusammengefasst werden. Außerdem möchte man die Auswahl der enthaltenen Erinnerungen optimieren.

Derzeit erinnert Facebook Euch von Zeit zu Zeit an Tage, an denen Ihr etwas Besonderes erlebt habt. Diese Erinnerungen gehören den Betreibern zufolge zu den beliebtesten Inhalten überhaupt und werden häufig geteilt. Aus diesem Grund will Facebook Euch von nun an auch häufiger solche Erinnerungen anzeigen – und das dürfte auch dann der Fall sein, wenn mal eine Weile kein Tag aufgrund besonderer Ereignisse aus Eurem News Feed herausragt.

Keine Fettnäpfchen mehr

Statt nur noch an einzelne Tage zu erinnern, will Facebook in Zukunft Ereignisse von Monaten und sogar Jahreszeiten zusammenfassen und Euch präsentieren. Hattet Ihr also vielleicht einmal einen besonders schönen Sommer, könnte das Netzwerk Eindrücke aus diesem Zeitraum bald automatisch in Eurem News Feed als Eintrag zusammenfassen. Dieser ließe sich dann wie üblich auch mit Freunden teilen.

Eine weitere Verbesserung, die Facebook an den Einträgen mit Erinnerungen vornimmt, betrifft die Auswahl. Wie die Entwickler erklären, ist ihnen bewusst, dass die Automatik hierbei in der Vergangenheit das eine oder andere Mal in Fettnäpfchen trat und an Ereignisse erinnerte, an die eigentlich niemand erinnert werden wollte. In Zukunft soll die Auswahl die wichtigsten und schönsten Erlebnisse erfassen.