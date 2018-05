Facebook Jobs ist da: Nun könnt ihr euch über Social Media bewerben

Facebook Jobs kommt nach Deutschland: Das in den USA und anderen Ländern bereits verfügbare Feature steht Facebook-Nutzern nun auch hierzulande ab sofort zur Verfügung. Es ermöglicht euch, direkt über das soziale Netzwerk nach Stellenangeboten zu suchen und euch darauf zu bewerben.

Ausgeschriebene Stellen in eurer Region findet ihr unter facebook.com/jobs sowie im "Entdecken"-Bereich der App, im Marketplace und auf Facebook-Seiten von Unternehmen. Sagt euch eines der Stellenangebote zu, klickt beziehungsweise tippt ihr auf "Jetzt bewerben". Daraufhin öffnet sich ein Bewerbungsformular, in das Facebook die in eurem Profil bereits hinterlegten Daten automatisch einträgt. Bei Bedarf könnt ihr diese allerdings nachträglich anpassen. Nachdem ihr die Bewerbung verschickt habt, könnt ihr mit dem Unternehmen über Facebook offene Fragen klären.

Facebook Jobs konzentriert sich auf regionale Stellenangebote

Das Unternehmen, bei dem ihr euch bewerbt, sieht laut Facebook nur in der Bewerbung angegebene persönliche Informationen über euch. Darüber hinaus kann sich der Betrieb natürlich auch alles über euch anschauen, was auf Facebook öffentlich zugänglich ist. Gegebenenfalls solltet ihr euer Profil und die öffentlichen Beiträge in eurer Timeline also vor der Bewerbung noch mal gründlich prüfen. Wenn ihr euch über Facebook bewerben wollt, solltet ihr tendenziell aufpassen nicht zu viel über euch im sozialen Netzwerk zu verraten.

Ihr müsst nicht unbedingt ständig aktiv nach Stellenangeboten suchen, um etwas Passendes zu finden. Facebook Jobs bietet auch eine Benachrichtigungsfunktion, die euch über interessante Ausschreibungen informiert. Zielgruppe von Facebook Jobs sind vor allem Arbeitssuchende, die nach einer Anstellung in ihrer Region suchen. Außerdem richtet sich das Feature an kleine und mittelständische Betriebe, die auf den gängigen Jobportalen oft das Nachsehen gegenüber großen überregionalen Unternehmen haben.