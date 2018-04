Facebook Local: App für Veranstaltungen ist verfügbar

Mit Facebook Local entdeckt ihr Veranstaltungen in eurer Nähe

Ihr seid gerne unterwegs und organisiert Veranstaltungen mit euren Freunden über soziale Medien? Dann könnte Facebook Local eine App sein, die wie für euch geschaffen ist. Das neue Programm des Social-Network-Riesen ist darauf ausgelegt, euch mit Informationen zu verschiedenen Dingen zu beliefern, die ihr bei euch vor Ort machen könnt.

Facebook Local verspricht, dass ihr Orte und Aktivitäten mit der App entdecken könnt, die bei euch in der Nähe sind und von euren Freunden empfohlen werden. Diese Funktion bietet euch zwar schon die herkömmliche Facebook-App, die neue Software ist jedoch direkt auf diese Features fokussiert. Dadurch werden euch Veranstaltungen und Co. übersichtlicher angezeigt.

Eigene Termine in App übertragen

Zu Facebook Local gehört eine interaktive Karte, durch die ihr alle interessanten Orte und Veranstaltungen durchsuchen könnt. So seht ihr flott, ob irgendetwas Spannendes direkt vor eurer Haustür in der nächsten Zeit passiert. Ihr könnt sogar Termine einsehen, die gar nicht über das Social-Media-Netzwerk erstellt wurden – sofern ihr der App die Berechtigung erteilt, auf euren Kalender zuzugreifen.

In Deutschland steht Facebook Local erst seit kurzer Zeit zur Verfügung. Bislang wurde die Software schon über 100.000 Mal im Google Play Store heruntergeladen. Die App gibt es für iOS und Android. Generell will euch Facebook verstärkt über Dinge informieren, die euer direktes Umfeld betreffen. Ende Januar 2018 hat Zuckerberg bereits angekündigt, dass Facebook künftig lokale Nachrichten und Ereignisse stärker hervorheben möchte. Aufgrund des Datenskandals steht das Unternehmen derzeit aber in der Kritik und hat offenbar viel Vertrauen bei einigen Nutzern verloren. Ob die neue App daran etwas ändern kann?