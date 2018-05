Facebook Messenger: Betrüger locken mit Aldi-Gutschein

Nicht nur WhatsApp, sondern auch der Facebook Messenger wird von Datensammlern immer wieder für die Verteilung dubioser Gewinnspiele verwendet. Aktuell verspricht solch ein Gewinnspiel die Chance auf einen Aldi-Gutschein. Teilnehmer bezahlen jedoch mit ihren Daten.

Wer über die laufende Gewinnspielaktion stolpert, bekommt zunächst den Eindruck, dass diese von Aldi selbst ausgeht. Wie Onlinewarnungen berichtet, geht das Preisausschreiben aber von einem Unternehmen namens 7sections GmbH aus, das es offenbar auf die Adressdaten der Teilnehmer abgesehen hat. Einen konkreten Hinweis darauf liefert die Werbung erst nach Beantwortung mehrer Fragen – und selbst dieser Hinweis ist nicht einfach zu erkennen.

Unsere Empfehlung o2 DSL M

Aldi hat nichts damit zu tun

Dem Bericht zufolge lockt die Werbung zunächst mit der Chance auf einen Aldi-Gutschein in Höhe von 100 Euro. Nachdem vier Fragen beantwortet wurden, erscheint eine neue Anzeige, die sogar einen 250-Euro-Gutschein in Aussicht stellt, obwohl die zugehörige Abbildung weiterhin einen Gutschein in Höhe von 100 Euro zeigt. Erst auf der darauffolgenden Seite werde dann aber klargestellt, dass die "ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG und ALDI Einkauf GmbH weder Veranstalter noch Sponsor dieses Gewinnspiels" ist. Dieser Hinweis ist aber offenbar in weißer Schrift auf gelbem Hintergrund gehalten und so nur schlecht zu erkennen.

Auch wenn im Preisausschreiben damit geworben wird, dass Teilnehmer weder Kreditkartendaten noch persönliche Informationen preisgeben müssen, geht es dem wirklichen Veranstalter wohl um eure Daten. Dem Bericht nach erteilt ihr dem Unternehmen hinter dem Gewinnspiel eine umfangreiche Werbeerlaubnis, wenn ihr der Anleitung folgt. Teilnehmer sollten also mit Werbung in Form von Anrufen und Schriftverkehr rechnen. Onlinewarnungen hat eine Anleitung dazu verfasst, wie ihr die Werbeeinwilligung und die Teilnahme am Gewinnspiel kündigen könnt.