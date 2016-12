Facebook Messenger erlaubt jetzt Video-Gruppenchat

Facebook baut seinen Messenger weiter aus: Ab sofort sind Videochats in Gruppen-Unterhaltungen möglich.

Bis zu sechs Teilnehmer können die Video-Funktion nutzen. Jeder weiterer Nutzer kann zwar mitchatten, aber ohne Live-Video. Um die neue Funktion nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die aktuellste Version der Facebook Messenger App. Anschließend tippt Ihr in einer neuen oder bestehenden Gruppenkonversation auf das Video-Symbol oben rechts. So wird jeder in der Gruppe darüber benachrichtigt und kann spontan teilnehmen.

Besitzer von iOS-Geräten können zudem die Live-Masken aus MSQRD für ihre Videos nutzen. Diese Funktion soll auch in Kürze für Android-Nutzer zur Verfügung stehen.

Im September noch hatte Facebook "Instant Video" eingeführt für seinen Messenger. Wenn Ihr im Facebook Messenger einen Videochat starten wollt, müsst Ihr lediglich auf das Kamera-Symbol tippen, das sich in der rechten oberen Ecke der App-Ansicht befindet. Anschließend wird Euch die Person, mit der Ihr gerade chattet, umgehend sehen – in einem kleinen Videofenster, das über der Textkonversation eingeblendet wird. Damit das Video erscheint, müssen beide Chatpartner die Konversation geöffnet haben. Die Texteingabe ist dann weiterhin möglich.