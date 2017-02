Facebook Messenger könnte bald GIFs von Google Gboard nutzen

Facebook hat in jüngster Vergangenheit offenbar heimlich den Messenger um ein neues Feature erweitert: Wer aktuell über die Kommunikations-App ein GIF versenden möchte, kann über die integrierte Schaltfläche ein passendes animiertes Bild suchen. Neuerdings wird aber noch eine weitere Möglichkeit zum Auswählen entsprechender Motive unterstützt.

Der Facebook Messenger arbeitet mittlerweile offenbar auch mit Googles App Gboard zusammen. Der springende Punkt: Die Tastatur-Anwendung, die Ihr kostenlos herunterladen und auf Eurem Smartphone installieren könnt, enthält eine eigene Suchfunktion für GIFs – und die lassen sich laut Android Police mittlerweile auch im Facebook Messenger in Chats verwenden.

Still und heimlich

Seit wann der Facebook Messenger auch die über Googles Gboard gefundenen GIFs unterstützt, ist leider nicht klar. Sicher ist nur, dass die Betreiber des Messengers die Funktion irgendwann zwischen Dezember 2016 und dem heutigen Tag ohne Vorankündigung aktiviert haben müssen.

Praktisch ist das Feature allemal, denn die im Facebook Messenger integrierte Suchfunktion für GIFs fördert nicht unbedingt die allerbeste Auswahl an animierten Bildern zutage. Häufig wiederholen sich Motive in den Suchergebnissen, so dass nach einiger Verwendung der Funktion der Reiz schwindet, die Suche überhaupt zu verwenden. Solltet Ihr deswegen womöglich bereits auf GIFs im Facebook Messenger verzichten, könnte die Gboard-Tastatur das Richtige für Euch sein. Wie Ihr die GIF-Auswahl außerdem erweitern könnt, erfahrt Ihr auch in unserem Ratgeber mit praktischen Tipps zum Messenger.