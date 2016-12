Facebook Messenger kopiert Snapchats Spaß-Selfies mit Masken und Filtern

Facebook hat ein neues Feature für den Messenger angekündigt: Die Kamera innerhalb der App wird stark erweitert und soll eine einfachere und schnellere Erstellung von Fotos und Videos ermöglichen. Die Ergebnisse lassen sich zudem im typischen Snapchat-Stil mit etlichen Effekten versehen.

Die Kamera lässt sich nach dem Update des Facebook Messengers direkt in der Inbox über einen zentral am unteren Rand platzierten Auslöser aufrufen. Alternativ könnt Ihr sie auch über das Kamera-Logo innerhalb von Unterhaltungen öffnen. Haltet Ihr den Auslöser-Button gedruckt, wird ein Video aufgenommen.

Sticker, Rahmen und Effekte

Noch mehr an Snapchat erinnert aber die große Auswahl an Effekten, mit denen Ihr Fotos und Videos dekorieren könnt. Wie Facebook in seiner Ankündigung berichtet, gibt es Tausende Sticker, Bilder, Rahmen, 3D-Masken und aufwendige Spezial-Effekte. Auch soll es Dekorationen geben, die sich besonders zur Weihnachtszeit anbieten und Euch auf einem Selfie beispielsweise in ein Rentier verwandeln.

Auch Textnachrichten sollt Ihr mit Stickern und Bildern nach dem Update für den Facebook Messenger noch unterhaltsamer gestalten können. Zur Auswahl gelangt Ihr, indem Ihr das Paletten-Icon antippt, das sich beim Auslöser befindet. Facebook zufolge soll die Aktualisierung in den kommenden Tagen verteilt werden.