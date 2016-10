Facebook: Messenger Lite für schwächere Android-Smartphone veröffentlicht

Neue App mit Grundfunktionen: Der Facebook Messenger Lite ist die neueste App des Social-Media-Riesen. Anders als die bislang erhältliche Version beschränkt sich der Funktionsumfang auf das Wesentliche, damit die App auch auf älteren Android-Smartphones problemlos nutzbar ist.

Das kündigt Facebooks Messenger-Chef David Marcus in einem Beitrag an, der den Messenger Light als "schlanke und einfache Version des Messenger für Menschen mit älterem Android-Gerät (etwa 2009-2011)" bezeichnet. Derartige Smartphones besitzen "weniger freien 'Festplatten'speicher, RAM und langsame Prozessoren und laufen oft nur mit geringer Bandbreite", so Marcus weiter.

Download vorerst nur in Schwellenländern

Der Facebook Messenger Lite richtet sich dabei vornehmlich an Nutzer in Schwellenländern: Der Rollout beginnt zunächst in Kenia, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien und Venezuela. Nach dem Launch sollen in Zukunft weitere Regionen folgen, wobei Marcus offen lässt, welche das sind und ob irgendwann auch Einwohner von Nicht-Schwellenländern die App herunterladen dürfen.

Neben den genannten Vorteilen wie besserer Performance und gesunkenem Datenhunger dürfte die Entschlackung auch den Akku entlasten. Die App wäre daher auch für solche Nutzer interessant, die auf den vollen Funktionsumfang der App verzichten können, egal wie schnell ihr Smartphone ist und wie gut die Netzanbindung. Die Vollversion des Facebook Messengers hingegen hat erst kürzlich ein Update für sogenannte Instant Videos erhalten.