Facebook Messenger: Update hebt Games weiter in den Vordergrund

Vertippt Euch nicht, wenn Ihr das nächste Mal den Facebook Messenger startet. Wie TechCrunch berichtet, haben die Entwickler der App nämlich einen neuen Anstrich verpasst und dabei einige Schaltflächen miteinander getauscht. Wer nun die Gruppen in der unteren Leiste sucht, wird hier nicht mehr fündig.

Die Gruppen finden sich im Facebook Messenger jetzt in einem Reiter, der im oberen Teil der App platziert wurde und auch Zugriff auf Eure Kontakte und Nachrichten bietet. Den freien Platz in der Leiste am unteren Rand des Messengers haben nun die Games eingenommen, die Ihr zum Teil auch mit Euren Kontakten innerhalb der Anwendung spielen könnt.

Punkte zeigen Neuigkeiten an

Der Kamera-Button in der Mitte der unteren Leiste ist nach Installation des Updates für den Facebook Messenger wieder kleiner. Facebook hatte die Schaltfläche zuletzt vergrößert, was aber offenbar des Häufigeren zu Tippfehlern führte, wenn eigentlich der Bildschirminhalt direkt darüber angewählt werden sollte. Unter iOS wurden zudem die Icons in der unteren Leiste wie in der Android-Version mit Text versehen.

Damit Ihr schneller sehen könnt, ob es Neuigkeiten innerhalb des Facebook Messengers gibt, hat Facebook rote Markierungspunkte eingeführt. Findet sich auf dem Startbildschirm der App beispielsweise eine neue und ungelesene Nachricht, leuchtet wie auf dem Bild über diesem Artikel ein roter Punkt neben der "Home"-Schaltfläche in der unteren Leiste auf. Das Update für den Facebook Messenger wird ab dieser Woche weltweit für iOS und Android verteilt. Bis jeder die neue Version erhalten hat, kann es etwas dauern.