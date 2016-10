Facebook Messenger: Verschlüsselung ist nun für alle verfügbar

Wer den Facebook Messenger benutzt, kann jetzt jederzeit seine Konversationen verschlüsseln. Wie der Betreiber gegenüber Wired verraten hat, soll das Update mit dem Sicherheits-Feature nun auf jedem Gerät angekommen sein, auf dem der Messenger installiert ist. Das heißt allerdings noch nicht, dass nun auch alle Nachrichten verschlüsselt übertragen werden.

Wer möchte, dass seine Chats verschlüsselt werden, der muss dies für jede Konversation einzeln einstellen. Die aufwendige Verschlüsselung, die Facebook nun extra in seinen Messenger eingefügt hat, ist also nicht wie bei WhatsApp per Standard aktiviert. Immerhin bietet der Messenger innerhalb von verschlüsselten Unterhaltungen zusätzlich noch die Funktion der selbstzerstörenden Nachrichten.

So aktiviert Ihr die Verschlüsselung

Wer eine Unterhaltung mit einem seiner Kontakte im Messenger verschlüsseln möchte, der wählt zunächst einen Kontakt oder eine Unterhaltung aus und wechselt dann in die Details. Hier sollte es nun den Punkt "Geheime Unterhaltung" geben. Tippt Ihr den Eintrag an, öffnet sich ein neuer Chat mit diesem Kontakt, der verschlüsselt ist und zudem in Schwarz-Weiß dargestellt wird. Alle Nachrichten, die Ihr innerhalb dieses Chats schreibt, werden nun verschlüsselt übertragen. Wer möchte, kann aber auch weiterhin parallel zu dieser verschlüsselten Unterhaltung in einem unverschlüsselten Chat schreiben.

Die selbstzerstörenden Nachrichten innerhalb der geheimen Unterhaltung aktiviert Ihr über das kleine Uhr-Icon: Tippt es zunächst an, wählt dann die Dauer aus, für die Nachrichten nach dem Öffnen zu sehen sein sollen, und tippt dann wieder auf das Buchstaben-Icon für die Texteingabe oder aber auf das Kamera- oder das Sticker-Symbol, wenn Ihr andere Inhalte als selbstzerstörende Nachrichten versenden möchtet. Bedenkt dabei aber immer, dass es Wege gibt, auch solche Nachrichten zu speichern.