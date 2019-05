Facebook bringt WhatsApp und Instagram in den Messenger

Datenschützer dürften demnächst viel Arbeit vor sich haben: Facebook hat für seinen Messenger ein neues Feature angekündigt. Künftig könnt ihr über die App auch Personen kontaktieren, die Instagram und WhatsApp benutzen. Die Ankündigung hat in der Präsentation interessanterweise wenig Platz eingenommen – und taucht im Pressetext selbst nicht direkt auf.

Auf der F8-Konferenz von Facebook hat das Unternehmen die fünfte Version des Messengers vorgestellt. Bald bietet dieser dann nicht nur Kontakt zu euren Freunden im sozialen Netzwerk selbst: Auch Freunde auf WhatsApp und Instagram könnt ihr dann direkt kontaktieren, ohne die App wechseln zu müssen. Trotz der Zusammenführung dürften die anderen beiden Programme aber auch weiterhin bestehen bleiben.

Symbole gegen Chaos

Der Präsentation zufolge wird wohl ein Symbol im Messenger darauf hinweisen, welchen Dienst eine Person nutzt, die ihr kontaktiert. So dürftet ihr stets die Übersicht behalten, ob euer Freund WhatsApp, Instagram oder Facebook verwendet. Gleichzeitig hat das Unternehmen angekündigt, dass ihr Messenger noch privater wird. So soll etwa die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung künftig Standard in der App sein. Außerdem soll der Messenger 5 deutlich schneller als die aktuelle Version werden. Im Video am Ende des Artikels könnt ihr euch den entsprechenden Abschnitt der F8-Keynote ab circa Minute 37 ansehen.

Schon im Januar 2019 hat Mark Zuckerberg den Plan für eine Zusammenführung der Chat-Dienste angedeutet. Allerdings hat das Unternehmen das zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Unklar ist derzeit noch, ob der Facebook Messenger allein die Möglichkeit bieten wird, auch Nutzer auf WhatsApp und Instagram zu erreichen – oder ob die anderen beiden Apps diese Neuerung ebenso erhalten. Wann es genau zu der Zusammenführung kommt, ist noch unklar. Vielleicht ist es erst Ende 2019 so weit.