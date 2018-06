Facebook Messenger zeigt nun automatisch startende Werbevideos an

Es kommt Bewegung in den Facebook Messenger – nur vielleicht nicht so, wie ihr denkt: Künftig will das Unternehmen Werbung im Messenger anzeigen. Da es automatisch abspielende Videos werden sollen, könnte das Vorhaben mehrere Nachteile für Nutzer haben. Viele Details sind zu dem Vorhaben aber noch nicht bekannt.

Seit Montag hat der Rollout der Werbung begonnen, sodass die ersten Nutzer bereits Spots im Messenger sehen können, wie Recode berichtet. Die automatisch startenden Werbevideos sollen direkt neben euren Nachrichteneingängen angezeigt werden. Noch ist aber wohl offen, ob die Neuerung permanent ist: Für Facebook habe die Nutzererfahrung immer noch oberste Priorität, in den kommenden Wochen will der Social-Media-Riese daher das Feedback zu der Neuerung beobachten. Sollte das Ganze nicht gut ankommen, könnten die Spots also vielleicht auch wieder verschwinden.

Problem für langsame Smartphones?

Vor einer Weile hat Facebook bereits Werbung für den Messenger getestet – allerdings nicht in Form von Autoplay-Videos. Dieser Schritt soll sich aber nicht darauf ausgewirkt haben, wie und wie häufig Nutzer die App verwenden. Bei automatisch startenden Clips könnte das Ganze anders werden: Die Nutzung des Messengers dürfte dadurch viel mehr mobiles Datenvolumen verbrauchen. Auf besonders langsamen Smartphones könnte es zudem zu Rucklern kommen, da die Clips womöglich die Leistungsanforderungen der App erhöhen.

Facebook finanziert sich größtenteils über Werbung. Demnach ist es aus Sicht des Unternehmens nur verständlich, dass sie weitere Möglichkeiten erforschen, um diese in ihre Dienste und Apps einzubinden. Wie die automatisch startenden Videos ankommen werden, weiß Facebook selbst noch nicht ganz. Der Social-Media-Riese geht aber davon aus, dass sich das Nutzerverhalten durch die Spots nicht groß verändern wird.